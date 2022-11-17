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AH股新聞

17/11/2022 11:41

《深股通》深成指半日跌１﹒３２％，中小創新指跌０﹒７２％

　　《經濟通通訊社１７日專訊》深證成指半日跌１﹒３２％，報１１０８７﹒５４點，深證中
小創新指數半日跌０﹒７２％，報２３８８﹒６２點。
　　半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５２７﹒１４億元，賣盤超買盤，
淨流出７﹒１億元。
　　經歷一系列強監管後，遊戲行業終迎暖風，官媒指電子遊戲早已擺脫娛樂產品的單一屬性，
已成為對一個國家產業布局、科技創新具有重要意義的行業。遊戲板塊集體造好，遊族網路
（深：００２１７４）飆超５％，三七互娛（深：００２５５５）漲４﹒６％，中青寶
（深：３０００５２）揚２﹒７％。
　　市場研究機構ＩＤＣ發布報告顯示，２０２１年中國數字政府ＩＴ安全硬件市場的規模達到
６４﹒９億元人民幣，同比增長３１﹒５％，整體市場呈現快速增長的態勢。ＩＴ安全硬件股向
上，啟明星辰（深：００２４３９）升０﹒４％，深信服（深：３００４５４）升０﹒２％，綠
盟科技（深：３００３６９）升０﹒４％。
　　知名蘋果分析師郭明錤表示，明年下半年新款高階ｉＰｈｏｎｅ的有線傳輸速度可能將顯著
提升，有利高速傳輸ＩＣ設計產業增長，Ａｐｐｌｅ的既有供應商可望為領先受益者。相關概念
股個別走勢，海能實業（深：３００７８７）跌１﹒３％，顯盈科技（深：３０１０６７）則升
０﹒５％。
　　深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。
（ｊｔ）

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