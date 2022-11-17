《經濟通通訊社１７日專訊》深證成指半日跌１﹒３２％，報１１０８７﹒５４點，深證中

小創新指數半日跌０﹒７２％，報２３８８﹒６２點。

半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５２７﹒１４億元，賣盤超買盤，

淨流出７﹒１億元。

經歷一系列強監管後，遊戲行業終迎暖風，官媒指電子遊戲早已擺脫娛樂產品的單一屬性，

已成為對一個國家產業布局、科技創新具有重要意義的行業。遊戲板塊集體造好，遊族網路

（深：００２１７４）飆超５％，三七互娛（深：００２５５５）漲４﹒６％，中青寶

（深：３０００５２）揚２﹒７％。

市場研究機構ＩＤＣ發布報告顯示，２０２１年中國數字政府ＩＴ安全硬件市場的規模達到

６４﹒９億元人民幣，同比增長３１﹒５％，整體市場呈現快速增長的態勢。ＩＴ安全硬件股向

上，啟明星辰（深：００２４３９）升０﹒４％，深信服（深：３００４５４）升０﹒２％，綠

盟科技（深：３００３６９）升０﹒４％。

知名蘋果分析師郭明錤表示，明年下半年新款高階ｉＰｈｏｎｅ的有線傳輸速度可能將顯著

提升，有利高速傳輸ＩＣ設計產業增長，Ａｐｐｌｅ的既有供應商可望為領先受益者。相關概念

股個別走勢，海能實業（深：３００７８７）跌１﹒３％，顯盈科技（深：３０１０６７）則升

０﹒５％。

深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

