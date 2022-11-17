《經濟通通訊社１７日專訊》深證成指今日收跌０﹒１３％，報１１２２１﹒４５點，深證
中小創新指數收升０﹒４８％，報２４１７﹒５２點。
國家發改委新聞發言人孟瑋昨日（１６日）表示，今後一段時間，生豬豬肉市場供應有保障
，價格有望保持相對平穩態勢，難以出現大幅上漲的情形。豬肉股午後升幅擴大，益生股份
（深：００２４５８）飆７﹒５％，順鑫農業（深：０００８６０）升２﹒９％，雙匯發展
（深：０００８９５）升１﹒６％。
經歷一系列強監管後，遊戲行業終迎暖風，官媒指電子遊戲早已擺脫娛樂產品的單一屬性，
已成為對一個國家產業布局、科技創新具有重要意義的行業。遊戲板塊集體造好，三七互娛
（深：００２５５５）漲停，遊族網路（深：００２１７４）飆超８﹒１％，中青寶
（深：３０００５２）揚１﹒９％。
市場研究機構ＩＤＣ發布報告顯示，２０２１年中國數字政府ＩＴ安全硬件市場的規模達到
６４﹒９億元人民幣，同比增長３１﹒５％，整體市場呈現快速增長的態勢。ＩＴ安全硬件股向
上，啟明星辰（深：００２４３９）升３﹒９％，深信服（深：３００４５４）升５﹒８％，綠
盟科技（深：３００３６９）升３﹒７％。
深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。
（ｊｔ）
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