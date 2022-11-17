《經濟通通訊社１７日專訊》內地大中小城市均出現樓市下行的跡象，房企去庫存壓力大，

在廣西南寧經營地鐵業務的南寧軌道交通集團，旗下地產公司以當地地鐵線網成型為由，推出買

樓優惠，只要在今年１１月１１日至１２月３１日內購買其樓盤單位，可享免費坐地鐵１０年的

福利，實現未來１０年的「地鐵自由」，有專家測算相當於優惠了３萬元人民幣。

房企花式賣樓的背後，是當地嚴峻的樓市下行風險，南寧１０月新樓價格環比下降１％，跌幅

位居全國第三，至於二手房價格同樣環比下降０﹒８％。

不過，花式賣樓也要講究方式方法，由國企經營的地鐵屬公營服務，為子公司促銷樓盤而優

待個別地鐵乘客，不但對其他地鐵乘客不公平，亦將其他民營房企置於較劣勢的地位，如果改為

企業出錢補貼購房者的地鐵出行開支，應可提高大眾觀感。



＊遵義啟百日樓盤促銷活動，要求發展商不躺平＊



面臨樓市困境的還有貴州遵義，當地將於本周日（２０日）啟動商品房百日團購活動，總計

已有２０個優質樓盤超２０００套房源獲准進入團購房源的資格，當地住建局及房協在活動前召

開了企業動員大會，有１８家開發企業參加。在動員會上，遵義住建局局長陳清松分析了房地產

市場當前所面臨的去庫存等問題，稱市委及市政府高度重視，將出台公積金貸款、發放消費券等

一系列支持政策，並指開發企業必須杜絕「躺平」思維，在這個時候更要提振信心，把好房源拿

出來，進一步推動、促進遵義市房地產平穩健康發展。

１０月，遵義新樓價格環比下降０﹒６％，二手樓價格環比下降０﹒５％。（ｅｙ）



