《經濟通通訊社１７日專訊》美國電子遊戲開發商暴雪娛樂１６日發布聲明稱，由於沒有達

成符合暴雪運營原則和對玩家及員工承諾的續約協議，公司同網易（０９９９９）的現有授權協

議在２０２３年１月２３日到期，將暫停在中國內地的大部分暴雪遊戲服務，包括《魔獸世界》

《爐石傳說》《守望先鋒》《星際爭霸》《魔獸爭霸ＩＩＩ：重置版》《暗黑破壞神ＩＩＩ》和

《風暴英雄》。《暗黑破壞神：不朽》的共同開發和發行則涉及兩家公司另外的單獨協議。

網易自２００８年以來一直在發布暴雪遊戲，雙方還攜手打造了手遊《暗黑破壞神：不朽》

。暴雪與網易簽訂的許可協議，內容涵蓋在國內發布多款暴雪遊戲，這些協議約佔動視暴雪

２０２１年合併淨收入的３％，雖然不多，但也是暴雪的一個重要市場。不過，玩家不用擔心《

暗黑破壞神：不朽》的國服問題，因為其在一個單獨的長期協議下運作。

此外，雖然暴雪遊戲在國內一直由網易運營，但其他動視遊戲實際上是由騰訊

（００７００）發行和運營，市場預期，騰訊接管運營暴雪的遊戲成為一種可能。

動視暴雪上周披露２０２２年第三季度財務報告，其截至９月底止的今年第三季淨收入為

１７﹒８億美元，按年跌１４％；實現淨利潤４﹒３５億美元，按年挫近３２％。期內月活躍用

戶總數為３﹒６８億。總體財務表現不佳，主要是由於《使命召喚》的業績下降和暴雪的產品周

期縮短。（ｗｌ）

