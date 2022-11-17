《經濟通通訊社１７日專訊》最高人民法院今日舉行加強反壟斷和反不正當競爭司法新聞發

布會。最高法知識產權法庭副庭長朱理稱，新的反壟斷民事訴訟司法解釋公開徵求意見稿將在近

日公布。

他介紹，２０２２年６月２４日新修改的反壟斷法通過後，為適應反壟斷法的修改，最高法

加快了新的反壟斷民事訴訟司法解釋的制定。新司法解釋稿將根據修改後反壟斷法的規定和數字

經濟等新業態發展狀況，重點新增有關反壟斷實體審查判斷標準和互聯網平台行為規制內容。



＊加強平台經濟等領域和關鍵環節的司法力度＊



最高人民法院知識產權法庭副庭長郃中林表示，加強對平台經濟、核心技術、醫藥通信等重

點領域和關鍵環節的司法力度，嚴厲打擊壟斷協議行為，有力制止濫用市場支配地位行為，遏制

濫用行政權力排除、限制競爭行為，消除市場封鎖，推進建設全國統一大市場，營造有利於科技

創新和公平競爭的良好環境。

對於廣大人民群眾關注度較高的民生、醫藥、電商平台等領域的反壟斷案件，從廣大人民群

眾的根本利益和平台經濟規範健康持續發展出發，直擊市場發展痛點，用心解決人民群眾最關心

、最直接、最現實的問題，堅決及時制止壟斷行為，維護民生福祉。



＊進一步加強反不正當競爭司法審判工作＊



最高人民法院民事審判第三庭庭長林廣海表示，要進一步加強反不正當競爭司法審判工作，

維護有利於創新發展的公平競爭市場環境；穩妥適用反不正當競爭法原則性條款，依法有效規制

新類型不正當競爭行為；針對商業秘密等反不正當競爭糾紛案件舉證難、保密難等特點，合理確

定當事人的舉證責任，有效規制各類不正當競爭行為。

最高法披露，２０１３年至２０２２年６月，全國法院審結壟斷一審民事案件９１６件，審

結不正當競爭一審民事案件３２０７５件，為營造公平競爭的法治環境提供了有力司法保障。

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