《經濟通通訊社１７日專訊》國際房地產顧問高力國際周四發表的報告稱，上半年亞太區主

要房地產市場在高通脹及利率上揚下投資氣氛受壓，但隨著多國放寬旅遊及防疫限制，支持市場

交投。其中，中國主要市場於第三季錄得房地產交易額４７﹒９億美元，大部分來自商業房地產

。

報告稱，在內地主要市場中，上海于第三季的交易額佔比最大，達３５﹒３億美元；其次為

華南的深圳與廣州，錄得交易額６﹒１６億美元；至於北京則以５﹒７７億美元的交易額居第三

位。高力國際預期，中國的房地產投資信託基金（ＲＥＩＴ）市場將繼續增長，與新經濟及生命

科技板塊相關的物業及出租公寓項目將受機構投資者青睞。

高力全球資本市場董事Ｃｈｒｉｓ Ｐｉｌｇｒｉｍ稱，根據目前的市場狀況，仍然看到整

個亞太地區的長期投資機會。他指出，大多數投資者仍然被動是可以理解的，但不斷變化的市場

情況可以為跨國投資者創造新的資本化方式，尤其是私人買家，他們可以在買方競爭有限的情況

下競購資產。踏入第四季，與歐洲和北美市場相比，該行預期投資者會發現亞洲的投資，相對上

更能免受持續加息的影響。（ｗｌ）

