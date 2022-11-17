《經濟通通訊社１７日專訊》重慶鋼鐵（０１０５３）（滬：６０１００５）公布，昨天收

到董事長張文學、董事兼總裁謝志雄及高級副總裁孟文旺提交的書面辭職。

該集團指，３人各因工作調整而辭任，張文學不再擔任其他職務；謝志雄辭去總裁後仍擔任

董事，而孟文旺辭去高級副總裁後，仍然擔任集團其他職務，他們各自確認與董事會並無出現意

見分歧，且概無有關辭任事宜須聯交所或股東垂注。該集團指，將盡快完成新任董事長及總裁聘

任工作。（ｗｈ）

