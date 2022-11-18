《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》北交所總經理隋強在中證指數有限公司舉

辦數化投資論壇上表示，北交所將立足北交所公司數量結構的不斷豐富，逐步構建北交所的行業

、主題和策略指數體系；立足北交所與新三板一體發展，探索構建跨北交所與新三板的指數體系

，進一步發揮北交所的示範引領作用，促進具有市場特色的跨層次投資；立足多層次資本市場互

聯互通，推動跨市場指數發展。據悉，目前北交所上市公司股票納入中證指數、國證指數已取得

實質性進展。

隋強認為，指數及指數化投資在引導中長期資金入市、服務實體經濟等方面正發揮著不可替

代的積極作用。北交所的設立豐富了中國資本市場層次結構，通過指數及指數化投資進一步引導

社會資本服務創新型中小企業，對資本市場服務高質量發展至關重要。隋強指出，資本市場投資

中小市值股票的便利性不斷提升，今年７月推出的中證１０００股指期貨和期權，進一步拓寬了

指數化產品的覆蓋面。

目前，北交所上市公司已達１２６家，總市值超２０００億元人民幣、流通市值超１１００

億元人民幣，合格投資者超５２０萬。

今年９月２日，北交所發布北證５０成分指數編制方案；１１月２１日，北證５０將正式上

線。隋強表示，北證５０的推出將為各方提供觀測北交所整體運行情況的工具，進一步擴大中國

資本市場指數體系對創新型中小企業的覆蓋面。編制方案發布後，多家基金公司積極聯絡指數產

品開發事宜，指數授權也在中證指數公司的支持下穩步推進。後續北證５０指數產品入市，將進

一步豐富市場投資者數量結構，發揮專業機構的投資引領作用。

