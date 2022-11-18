《經濟通通訊社１８日專訊》今年是資管新規過渡期結束後的第一年，在保本理財已成歷史

，理財產品淨值化管理後，不巧又遇上近期的債市大跌，令以債券資產為配置大頭的銀行理財淨

值下跌，面臨贖回壓力。據Ｗｉｎｄ披露，截至昨日，國內２３家銀行理財子公司共發行

１﹒５５萬隻理財產品，其中破淨的理財產品數為１２１７隻，破淨理財產品佔比７﹒８８％。

從破淨的理財產品數量來看，目前工銀理財破淨理財產品數量最高，為２３８隻。建信理財

、興銀理財、中銀理財的破淨理財產品數尾隨其後，分別為１４８隻、１３４隻、１１９隻。

對於近期債市大跌引起銀行理財產品的贖回壓力，中信證券首席經濟學家明明指出，進入

１１月後，防疫政策的優化以及針對地產等行業的「寬信用」舉措持續出台，投資者對政策以及

長期經濟的預期發生轉變，愈發看好權益市場復甦，因此開始主動調倉，導致債基等固收類產品

被提前贖回，管理人不得不拋售債券資產，導致債市面臨較大的贖回壓力。

不過，１１月理財到期數量相對可控，且此次債券的急跌是積蓄的看空力量爆發宣泄，在寬

信用尚未得到實際驗證，實體經濟發展的基礎尚不牢固時，收益率並無持續快速上行的基礎。

（ｌｃ）

