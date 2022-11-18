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AH股新聞

18/11/2022 17:47

【北水炒Ｄ乜】淨流出２４﹒４１億元，買騰訊沽盈富

　　《經濟通通訊社１８日專訊》今日恒指高開２７０點，報１８３１６點。最高升３３２點報
１８３７８點，最低跌１３５點報１７９１０點。恒指收報１７９９２點，跌５３點或
０﹒２９％。
　　北水全日淨流出２４﹒４１億元，上日淨流入５１﹒７８億元。北水淨買入最多的個股依次
是騰訊控股（００７００）、快手（０１０２４）、中國海洋石油（００８８３）；淨賣出最多
的依次是盈富基金（０２８００）、恒生中國企業（０２８２８）、美團（０３６９０）。
　　主板成交１３９５﹒４８億元減少８﹒５％。其中港股通成交４４７﹒６億元，佔總成交
３２﹒１％。
　　騰訊控股跌１﹒４４％報２８７﹒８元，北水淨買入３﹒８億元；快手升１﹒３１％報
５４﹒３元，北水淨買入３﹒１億元；中國海洋石油跌１﹒７３％報１０﹒２元，北水淨買入
１﹒５億元。
　　盈富基金跌０﹒３９％報１８﹒０８元，北水淨賣出２１﹒４億元；恒生中國企業跌
０﹒１３％報６２﹒０６元，北水淨賣出６﹒７億元；美團升４﹒８４％報１６０﹒４元，北水
淨賣出５﹒２億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　　３﹒７７
　　快手　　　　　（０１０２４）　　　　　　３﹒０９
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　　１﹒４５
　　建設銀行　　　（００９３９）　　　　　　１﹒２２
　　小鵬汽車　　　（０９８６８）　　　　　　１﹒０１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　盈富基金　　　（０２８００）　　　　－２１﹒４４
　　恒生中國企業　（０２８２８）　　　　　－６﹒７３
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　　－５﹒１７
　　新東方在綫　　（０１７９７）　　　　　－１﹒４５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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