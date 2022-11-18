《經濟通通訊１８日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平在亞太經合組織工商領導人峰會上書面演講

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當地時間１１月１７日下午，國家主席習近平應邀在曼谷舉行的亞太經合組織工商領導人峰會上

發表書面演講，強調中國將堅定不移推動構建亞太命運共同體，為亞太穩定繁榮作出更多貢獻。



直接融資邁上由量增到質變新征途

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資本市場是發展直接融資的重要渠道。近年來中國資本市場改革發展明顯加速，設立科創板並試

點註冊制成功落地，創業板、新三板等一批重大改革相繼推出，對外開放持續深化，直接融資呈

現加快發展的積極態勢。



前１０月全國實際使用外資同比增長１４﹒４％

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商務部新聞發言人束珏婷１７日在商務部例行新聞發布會上表示，１－１０月，全國實際使用外

資金額１﹒０９萬億元人民幣，同比增長１４﹒４％，折合１６８３﹒４億美元，同比增長

１７﹒４％。





《上海證券報》



習近平在亞太經合組織工商領導人峰會上書面演講

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當地時間１１月１７日下午，國家主席習近平應邀在曼谷舉行的亞太經合組織工商領導人峰會上

發表書面演講，強調中國將堅定不移推動構建亞太命運共同體，為亞太穩定繁榮作出更多貢獻。



一批重大項目穩步推進

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作為穩投資、撬動社會資本的重要手段，今年以來ＰＰＰ（政府和社會資本合作）領域出台了多

項鼓勵支持政策，一批ＰＰＰ重大項目也在穩步推進。專家表示，隨著ＰＰＰ融資環境持續改善

，ＰＰＰ項目的數量也會有所增加。



前１０個月吸引外資同比增長１４﹒４％

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商務部昨日發布數據顯示，前１０個月，中國實際使用外資金額達１﹒０９萬億元，同比增長

１４﹒４％，增速較前９個月有所下滑，但仍保持兩位數增長。同時，穩外資尤其是擴大製造業

吸引外資的支持政策還在加碼。





《證券時報》



中國將堅定不移推動構建亞太命運共同體

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當地時間１１月１７日下午，國家主席習近平應邀在曼谷舉行的亞太經合組織工商領導人峰會上

發表書面演講，強調中國將堅定不移推動構建亞太命運共同體，為亞太穩定繁榮作出更多貢獻。



機構熱情高漲，年內調研次數同比增長近八成

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今年以來，在多重因素影響下，市場行情有所調整，但機構調研熱情高漲，尤其是進入第四季度

，機構調研步伐加快，為布局明年行情提前做準備。



人行操作四兩撥千斤，貨幣政策不會鬆勁

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近期債市大跌備受市場關注。債市大跌一個屢被提及的原因是１１月以來人行連續數日淨回籠資

金，致使資金利率抬升，流動性邊際收緊，呼喚人行加大流動性投放「救市」的「小作文」便很

快流傳於網絡。（ｌｃ）

