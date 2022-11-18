《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》銀保監人身險部下發《關於深入整治「代

理退保」黑產亂象的通知》。

所謂「代理退保」黑產，是指機構、組織或個人以非法牟利為目的，以「可代理全額退保」

為由，甚至冒充監管機構、保險公司工作人員等，向消費者推介保險退保業務咨詢、代辦等經營

活動，慫恿、誘導消費者委託其辦理退保業務，打著「代理維權」的幌子進行惡意投訴，達到退

保索取手續費的目的。同時，個別還會蠱惑保險消費者退舊買新，套取保險銷售的佣金提成。

此次下發的《通知》共提出五方面具體要求：即加強組織領導、落實主體責任、強化線索篩

查、開展自律維權和持續宣傳教育。在加強組織領導方面，《通知》指出，保險行業協會、銀保

信公司、各人身保險公司要將整治「代理退保」黑產亂象作為當前和未來一段時期的重點工作，

成立專項工作組，聚焦違規主動開展向保險活動當事人推介保險退保業務咨詢代辦等經營活動、

誤導投保人退保、擾亂市場秩序的組織或個人，深挖「代理退保」背後可能涉及的侵犯隱私、傭

金詐騙、敲詐勒索等問題，明確工作任務，細化工作措施，加強協同配合，深入開展整治工作。

在落實主體責任方面，《通知》要求，各人身保險公司要進一步增強依法合規經營意識，強

化對銷售人員、銷售行為以及保單品質的管理，完善銷售流程和考核體系，確保所銷售的保險產

品匹配投保人實際需求，嚴禁銷售誤導。要暢通投訴維權渠道，及時解決客戶訴求，提升服務效

率，避免激化矛盾。

