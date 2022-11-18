《經濟通通訊社１８日專訊》人行為挽救民營房企，釋出了繼信貸支持後的「第二支箭」，

擴容民企債券融資支持工具，預計可支持約２５００億元（人民幣．下同）的民企債券。據官媒

《證券日報》報道，在「第二支箭」擴容措施發布後的１０日內，截至１１月１７日，交易商協

會已相繼受理了三家民營房企的儲架式註冊發行，額度合計５００億元。」

東方金誠研究發展部高級分析師馮琳表示，此次擴容雖提出了較為明確的政策目標，但並未

提及具體實施期限。為使政策發揮更好效果，關鍵仍在於抓好政策落實，加快政策落地節奏。

早前人民銀行擲出「三支箭」政策組合，協助民營房企融資。「第一支箭」是信貸支持，「

第二支箭」是指民營企業債券融資支持工具，而「第三支箭」是民營企業股權融資支持工具。至

於「第三支箭」目前還沒有具體措施落地。馮琳表示，原因或是相較於債券融資可以通過為民企

提供增信來具體支持，監管層在支持股權融資方面缺乏有利的抓手，也面臨較大難度，諸如央行

的介入方式、圈定重點支持的民企範圍、如何募集社會資金、如何建立有效的退出通道等方面都

較難形成定論。（ｄｗ）

