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AH股新聞

18/11/2022 11:34

據報穆迪風險管理部門關閉中國業務，裁員百人

　　《經濟通通訊社１８日專訊》據《彭博》引述知情人士透露，穆迪公司已關閉其風險管理部
門的中國業務，裁員約１００人。
　　外電報道，在討論運營效率和盈利能力後，Ｍｏｏｄｙ’ｓ　Ａｎａｌｙｔｉｃｓ關閉北京
、上海和深圳的辦事處。
　　穆迪發言人在回應詢問時表示，穆迪正採取措施使全球員工人力與當前和預期的經濟狀況保
持一致。穆迪繼續保持在中國的強大影響力。（ｄｗ）

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