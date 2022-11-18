《經濟通通訊社１８日專訊》據《彭博》引述知情人士透露，穆迪公司已關閉其風險管理部
門的中國業務，裁員約１００人。
外電報道，在討論運營效率和盈利能力後，Ｍｏｏｄｙ’ｓ Ａｎａｌｙｔｉｃｓ關閉北京
、上海和深圳的辦事處。
穆迪發言人在回應詢問時表示，穆迪正採取措施使全球員工人力與當前和預期的經濟狀況保
持一致。穆迪繼續保持在中國的強大影響力。（ｄｗ）
【全新健康知「性」節目】《男男女女‧嘉點情趣》由美女教授與資深電台主持以最專業、客觀、開放角度談性談愛！► 立即觀看
18/11/2022 11:34
據報穆迪風險管理部門關閉中國業務，裁員百人
《經濟通通訊社１８日專訊》據《彭博》引述知情人士透露，穆迪公司已關閉其風險管理部
門的中國業務，裁員約１００人。
外電報道，在討論運營效率和盈利能力後，Ｍｏｏｄｙ’ｓ Ａｎａｌｙｔｉｃｓ關閉北京
、上海和深圳的辦事處。
穆迪發言人在回應詢問時表示，穆迪正採取措施使全球員工人力與當前和預期的經濟狀況保
持一致。穆迪繼續保持在中國的強大影響力。（ｄｗ）
【全新健康知「性」節目】《男男女女‧嘉點情趣》由美女教授與資深電台主持以最專業、客觀、開放角度談性談愛！► 立即觀看
上一篇新聞︰18/11/2022 11:35 《ＡＨ互動》Ａ股股價及升跌一覽
下一篇新聞︰18/11/2022 11:19 《Ａ股焦點》新城控股靠穩，１５０億人幣儲架式中票發行獲受理
18/11/2022 11:35 《ＡＨ互動》ＡＨ股股價、溢價及折讓對照表
18/11/2022 11:35 《ＡＨ互動》Ｈ股股價及升跌一覽
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰