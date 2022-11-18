《經濟通通訊社１８日專訊》據《彭博》引述知情人士透露，穆迪公司已關閉其風險管理部

門的中國業務，裁員約１００人。

外電報道，在討論運營效率和盈利能力後，Ｍｏｏｄｙ’ｓ Ａｎａｌｙｔｉｃｓ關閉北京

、上海和深圳的辦事處。

穆迪發言人在回應詢問時表示，穆迪正採取措施使全球員工人力與當前和預期的經濟狀況保

持一致。穆迪繼續保持在中國的強大影響力。（ｄｗ）

