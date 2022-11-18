《經濟通通訊社１８日專訊》文化和旅遊部市場管理司對文化和旅遊市場疫情防控工作指南

進行修訂更新。最新《工作指南》指，旅遊景區遊客接待上限由各省黨委、政府根據當地疫情防

控形勢確定，不搞「一刀切」。應對進入景區的所有人員進行體溫檢測，查驗健康碼和７２小時

內核酸檢測陰性證明，體溫、健康碼和核酸檢測結果正常者方可進入。對３歲以下嬰幼兒等特殊

人群可不查驗核酸檢測陰性證明。

加強風險研判。不組團前往高風險區旅遊，不承接高風險區旅遊團隊，不組織高風險區遊客

外出旅遊。相關區域列為疫情高風險區時，未出發的旅遊團隊必須立即取消或更改旅遊行程。



＊無疫情地區，不限制演唱會等大型營業性演出活動觀眾人數＊



劇院等演出場所方面，文旅部指出，沒有發生疫情的地區，屬地文化和旅遊行政部門要督促

演出舉辦單位落實常態化防控措施，原則上不對劇院等演出場所接待消費者人數比例做限制，原

則上不對演唱會、音樂節、實景旅遊演出等大型營業性演出活動觀眾人數做限制。

而娛樂場所要在遵守當地疫情防控要求基礎上，進一步落實主體責任，堅持「人、物、環境

同防」。（ｄｗ）

