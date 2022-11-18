《經濟通通訊社１８日專訊》工信部、國家市場監督管理總局辦公廳發布做好鋰離子電池產

業鏈供應鏈協同穩定發展工作的通知，當中指出，要指導鋰電企業結合實際和產業趨勢合理制定

發展目標，在關鍵材料供應穩定、研發創新投入充足、配套資金適量充裕的前提下，因時因需適

度擴大生產規模，優化產業區域布局，避免低水平同質化發展和惡性競爭，建立創新引領、技術

優先、公平競爭、有序擴張的發展格局。

通知稱，近來隨著下游需求及產業規模爆發式增長、疫情複雜多變、經濟下行壓力加大等因

素影響，國內鋰電產業鏈供應鏈階段性供需失衡嚴重，部分中間產品及材料價格劇烈波動超出正

常範圍；上下游對接不暢，部分領域出現囤積居奇、不正當競爭；部分環節產能盲目擴張，低質

低價競爭時有發生。



＊嚴查鋰電產業上下游囤積居奇、哄抬價格、不正當競爭等行為＊



通知提出，各地工業和信息化主管部門要引導上下游企業加強對接交流，鼓勵鋰電（電芯及

電池組）生產企業、鋰電一階材料企業、鋰電二階材料企業、鋰鎳鈷等上游資源企業、鋰電回收

企業、鋰電終端應用企業及系統集成、渠道分銷、物流運輸等企業深度合作，通過簽訂長單、技

術合作等方式建立長效機制，引導上下游穩定預期、明確量價、保障供應。各地市場監管部門要

加大監管力度，嚴格查處鋰電產業上下游囤積居奇、哄抬價格、不正當競爭等行為，維護市場秩

序。

各部門要堅持推動有效市場和有為政府更好結合，破除地方保護和區域割裂，建設高效規范

、公平競爭、充分開放的全國鋰電統一大市場。統籌疫情防控和產業發展，會同有關部門指導企

業提升疫情防控應對能力。

各地市場監管部門依據《產品質量法》和國家強標，重點查處生產銷售不符合國家強制性標

准產品等質量違法行為。市場監管總局、工業和信息化部適時組織檢驗檢測機構，開展鋰電產品

質量抽查。（ｄｗ）

