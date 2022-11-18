《經濟通通訊社１８日專訊》中國國家主席習近平在泰國曼谷出席亞太經濟合作組織

（ＡＰＥＣ）峰會期間，與日本首相岸田文雄進行了會晤，是三年來首場中日領導人雙邊會談。

習近平表示，中日關係的重要性沒有變，也不會變；在海洋和領土爭端問題上，中日應拿出政治

智慧和擔當妥善管控分歧。

習近平指出，歷史、台灣等重大原則問題，涉及中日兩國關係政治基礎和基本信義，必須重

信守諾、妥善處之，並應堅持戰略自主、睦鄰善鄰，抵制衝突對抗。他又說，中日兩國經濟相互

依存度很高，要在數碼經濟、維護產業鏈供應鏈穩定暢通等方面，加強對話合作。

岸田文雄表示，他已向習近平表達對包括尖閣列島（中國稱釣魚島）在內的東海局勢，以及

發射導彈等中國軍事存在的嚴重關切，並重申了台灣海峽和平與安全的重要性。岸田文雄稱，雙

方一致認為俄羅斯不得在烏克蘭使用核武器，但他拒絕透露習近平在這個問題上說了什麼。



＊保持高層交往和對話溝通，為日本外相訪華作準備＊



習近平及岸田文雄一致同意，保持高層交往和對話溝通，增進政治互信，推進務實合作。習

近平表示，今年是中日邦交正常化５０周年，雙方都是亞洲和世界上的重要國家，兩國有許多共

同利益和合作空間，中方願意與日方一道在新時代下建設關係。

岸田文雄指出，中日都是大國，對國際社會的和平繁榮負有重要責任，呼籲努力構建具建設

性的中日關係。他又指出，去年１０月與習近平首次通話後，兩國一直穩定地恢復交流，中日關

係存在各種可能性，但同時也存在尚未解決的問題和挑戰，期待與習近平坦誠交換意見。他向習

近平重申，兩國將重啟外交對話，並在各個層面進行密切溝通，包括在領導人層面。兩國將為日

本外相訪華作出準備。（ｊｔ）

