《經濟通通訊社１８日專訊》中金公司（０３９０８）（滬：６０１９９５）宣布，中國國

際金融（英國）有限公司完成了上海證券交易所境內外證券交易所互聯互通全球存托憑證

（ＧＤＲ）對德國的跨境轉換機構備案，成為首家在滬深交易所備案成功的德國市場ＧＤＲ跨境

轉換機構。由此，在唯一一家成功布局德、英、瑞三國交易所會員資格的中資公司基礎上，中金

英國成為全球首家及獨家完成滬深交易所對德、英、瑞三國備案的互聯互通ＧＤＲ跨境轉換機構

。

今年２月，中證監發布《境內外證券交易所互聯互通存托憑證業務監管規定》，優化升級互

聯互通機制，將深圳證券交易所和德國、瑞士納入互聯互通適用範圍，進一步推進制度型開放。

中金公司表示，境內外證券交易所互聯互通不僅拓寬了外資進入中國股市的渠道，也為優秀的中

國上市企業進入國際資本市場開拓了一條新的道路。

中金英國成立於２００９年，受英國金融行為監管局監管。中金英國是倫敦證券交易所和瑞

士證券交易所的首家中資會員，以及法蘭克福證券交易所首家中資投行會員。（ｗｌ）

