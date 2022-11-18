《經濟通通訊社１８日專訊》內地１１月中期借貸便利（ＭＬＦ）量縮價平續做，加之近來

監管層連續出台扶持房地產相關政策，支撐本月貸款市場報價利率（ＬＰＲ）走穩大方向。不過

也有受訪者認為房地產業回暖不足，需要更多的刺激，在普遍預計一年ＬＰＲ不變的情況下，仍

有超過兩成認為五年品種將下調。

據《路透》報道，參與本次調查的市場人士有２２位，全部預計一年ＬＰＲ將持平；對五年

期預測中，有５位預計有望下調，佔比約２３％，幅度以５－１０基點（ｂｐ）為主。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華指出，ＭＬＦ利率錨定後，本月ＬＰＲ持穩是大概率

事件。他表示，１－１０月信貸總量增長較強，前三季度銀行淨利潤增速有所放緩；近期出台支

持小微企業增量接續政策；以及此前接連出台穩樓市政策措施，接下來首要還是要用好用足這些

政策。

人行本周二（１５日）進行了８５００億元（人民幣．下同）一年期ＭＬＦ操作，較到期量

縮減１５００億，同時七天期逆回購規模大舉放量至１７２０億，二者利率均持平。

２０２１年１２月和今年１月，人行先後將一年期ＬＰＲ下調了５和１０個ｂｐ，後一直持

穩至７月，在８月時再下調５ｂｐ至３﹒６５％；同一時間段內，五年期品種在今年１月、５月

和８月分別下調了５ｂｐ、１５ｂｐ和１５ｂｐ，最新水平為４﹒３％。（ｗｌ）

