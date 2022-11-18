《經濟通通訊社１８日專訊》內地新冠疫情繼續蔓延，昨日（１７日）新增本土確診及無症

狀感染合計２５１２９宗，按日再升８﹒６％，連３日破２萬宗，創４月１６日以來新高。廣州

的新冠本土疫情仍在持續發展中，昨日新增陽性９２４４宗，較前一日８７６１宗增逾５％。

反映中概股表現的金龍中國指數反彈，中國發放１１月份國產網絡遊戲版號，騰訊的重磅遊

戲《合金彈頭：覺醒》、網易等在列。滬深股市今早輕微高開，上證綜合指數（滬綜指）高開

０﹒０４％，報３１１６﹒７３點，深綜指高開０﹒０８％，新冠檢測、醫藥、雲遊戲股造好，

鋰礦、旅遊餐飲股走低。

國家主席習近平在泰國曼谷出席亞太經濟合作組織（ＡＰＥＣ）峰會期間，與日本首相岸田

文雄進行了會晤，是三年來首場中日領導人雙邊會談。習近平表示，中日關係的重要性沒有變，

也不會變；在海洋和領土爭端問題上，中日應拿出政治智慧和擔當妥善管控分歧。

另外，中國商務部表示，將認真落實中美兩國元首達成的重要共識，有進一步消息會及時發

布；並強調中美雙方應共同努力，為經貿合作創造氛圍和條件。

人民銀行今日進行２１０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，中標利率持平２％，淨投放

９０億元。公開市場本周共３３０億元逆回購，以及１萬億元中期借貸便利（ＭＬＦ）到期，全

口徑計，人行本周累放水２１８０億元。而聯儲局鷹派發言推動美元結束過去數周的頹勢，人民

幣兌一美元中間價今報７﹒１０９１，較上個交易日跌４３６點子，錄兩連跌，創１１月１１日

以來一周新低。（ｃａ）

