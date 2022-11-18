《經濟通通訊社１８日專訊》內地新冠疫情繼續蔓延，昨日（１７日）新增本土確診及無症

狀感染合計２５１２９宗，按日再升８﹒６％，連３日破２萬宗，創４月１６日以來新高。疫情

嚴峻，官媒再次發聲強調要毫不放鬆疫情防控，市場輕微高開後見震盪向下，滬綜指半日跌

０﹒１１％，仍守三千一，報３１１１﹒９２點，深成指漲０﹒３８％，創業板指更升

１﹒１４％。

陸股通淨流入超過２６億元（人民幣．下同），兩市半日成交５８１６億元，較上日（１７

日）同時段成交增７﹒８％。

中國優化調整疫情防控２０條措施發布後，官媒《人民日報》連續多日發聲。周五刊登的評

論文章表示，中國是人口大國，如果不管「防」、只管「治」，任由疫情迅速大範圍傳播，醫療

衛生資源將面臨擠兌風險。要毫不放鬆抓緊抓實抓細防控，守住不發生規模性疫情的底線。



＊多款遊戲獲批，遊戲股大漲＊



國家新聞出版署周四發布１１月國產網絡遊戲審批信息，共７０款遊戲獲批，其中包括完美

世界 （深：００２６２４）的「迷失蔚藍」、吉比特 （滬：６０３４４４）子公司雷霆網絡

的《捕夢貓》，以及中青寶 （深：３０００５２）的「藏武」、巨人網絡

（深：００２５５８）的「太空行動」等。

上述獲批版號的遊戲股近乎全升，巨人網絡抽升５﹒８％，完美世界飆４﹒５％，中青寶升

１﹒１％，不過吉比特（滬：６０３４４４）跌０﹒１％。遊戲板塊早盤延續近期強勢，大晟文

化（滬６００８９２）漲停。掌趣科技（深：３００３１５）勁升１１﹒４％，三七互娛

（深：００２５５５）升３％，游族網路（深：００２１７４）升０﹒７％。

《人民網》最新發文稱，新冠肺炎治療相關藥物，在新冠疫情防控中是不可或缺的。Ａ場新

冠藥概念應聲再炒，尤以中成藥升勢凌厲，中國醫藥（滬：６０００５６）、康緣藥業

（滬：６００５５７）、太龍藥業（滬：６００２２２）漲停，金花股份（滬：６０００８０）

揚９﹒６％，熱景生物（滬：６８８０６８）升９﹒１％，神州細胞（滬：６８８５２０）升

８﹒３％，拓新藥業（深：３０１０８９）升６﹒１％。



＊疫情續升溫，旅遊航空板塊承壓＊



內地連三日破２萬宗新冠病例，創４月１６日以來新高。疫情繼續升溫致旅遊板塊承壓，長

白山（滬：６０３０９９）挫６﹒６％，西安旅遊（深：０００６１０）急跌６﹒２％，西域旅

遊（深：３００８５９）瀉５﹒３％錦江酒店（滬：６００７５４）跌１﹒７％，宋城演藝

（深：３００１４４）跌１﹒２％。

航空股方面，春秋航空（滬：６０１０２１）跌２﹒９％，吉祥航空（滬：６０３８８５）

跌２％，中國國航（滬：６０１１１１）跌１﹒３％，上海機場（滬：６００００９）跌２％。

聞泰科技（滬：６００７４５）稱，子公司被要求至少剝離英國ＮＷＦ８６％股權影響較小

。不過聞泰科技半日仍跌２﹒９％，報５９﹒１５元。（ｃａ）

