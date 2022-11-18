《經濟通通訊社１８日專訊》內地單日新增本土陽性病例升勢未見緩，連續三日破２萬宗並

創七個月新高，其中廣東增逾９０００宗持續上升，北京個案續增逾８％。疫情仍嚴峻，官媒再

次發聲強調要毫不放鬆疫情防控，市場輕微高開後震盪向下，外資雖然轉為流入，但滬綜指再次

失守三千一，全日收跌０﹒５８％，報３０９７﹒２４點，全周累計仍升０﹒３２％。深成指軟

０﹒３７％，創業板指跌１﹒０５％。個股跌多漲少，兩市超３５００股飄綠。生物製藥、新冠

治療板塊上漲；半導體、旅遊板塊跌幅居前。

外資今日通過陸股通淨流入５１﹒２億元（人民幣．下同），連續六日淨流入，本周累計加

倉超３２０億元，創年內次高。兩市全日成交９７８７億元，按日多７﹒２％。



＊醫藥醫療股繼續活躍，金花股份３連板＊



中國優化調整疫情防控２０條措施發布後，官媒《人民日報》連續多日發文指出，中國是人

口大國，如果不管「防」只管「治」，任由疫情迅速大範圍傳播，醫療衛生資源將面臨擠兌風險

。要毫不放鬆抓緊抓實抓細防控，守住不發生規模性疫情的底線。新冠治療、疫苗等股帶動醫藥

板塊逆市勁升。華蘭生物（深：００２００７）漲停，君實生物（滬：６８８１８０）、復星醫

藥（滬：６００１９６）齊急彈８﹒４％，康希諾（滬：６８８１８５）升６﹒５％，沃森生物

（深：３００１４２）升６％，

國家衛健委要求，要求ＩＣＵ床位要達到床位總數的１０％。醫療器械、方艙醫院等板塊領

漲，金花股份（滬：６０００８０）三連板，尚榮醫療（深：００２５５１）一字漲停，理邦儀

器（深：３００２０６）飆升１５％，寶萊特（深：３００２４６）升１２﹒３％，熱景生物

（滬：６８８０６８）升７﹒２％，祥生醫療（滬：６８８３５８）升４﹒９％，新華醫療

（滬：６００５８７）升４﹒７。



＊旅遊餐飲股領跌，遊戲股逆市起舞＊



疫情嚴峻態勢拖累景點、酒店及餐飲板塊震盪走低。長白山（滬：６０３０９９）跌

８﹒２％，西域旅遊（深：３００８５９）跌６﹒８％，西藏旅遊（滬：６００７４９）跌

５﹒７％，中免（滬：６０１８８８）跌１％，中青旅（滬：６００１３８）跌２﹒５％，黃山

旅遊（滬：６０００５４）跌２﹒７％，天目湖（滬：６０３１３６）跌４﹒４％，國旅聯合

（滬：６００３５８）跌２﹒５％，九華旅遊（滬：６０３１９９）跌２﹒８％。

１１月７０款國產網絡遊戲獲批。獲批版號的遊戲股大漲，巨人網絡（深：００２５５８）

漲逾４％，完美世界（深：００２６２４）升１﹒２％。其他遊戲股同造好，愷英網絡

（深：００２５１７）升３﹒６％。

教育板塊午盤突然大漲，國新文化（滬：６００６３６）、學大教育（深：０００５２６）

齊齊漲停，豆神教育（深：３０００１０）升１０﹒３％，科德教育（深：３００１９２）升

９﹒７％，昂立教育（滬：６００６６１）升３﹒２％。（ｃａ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３８０１﹒５７ －０﹒４５

上證綜合指數 ３０９７﹒２４ －０﹒５８ ３８９２﹒００

深證綜合指數 ２０２９﹒３２ －０﹒４８ ５８９５﹒００

上證Ｂ股指數 ２８７﹒８４ －０﹒７１ ２﹒３８

深證Ｂ股指數 １１２９﹒７４ ＋０﹒０２ ０﹒４３

上證１８０指數 ８０８１﹒１８ －０﹒５１

上證３８０指數 ５８０４﹒４０ －０﹒６１

深證成份指數 １１１８０﹒４３ －０﹒３７

中小創新指數 ２３９２﹒１６ －１﹒０５

深圳創業板指數 ２３８９﹒７６ ＋０﹒１６

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