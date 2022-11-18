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AH股新聞

18/11/2022 11:36

《滬股通》上證１８０半日跌０﹒１８％，上證３８０跌０﹒０６％

　　《經濟通通訊社１８日專訊》上證１８０指數半日跌０﹒１８％，報８１０８﹒０９點，上
證３８０指數半日跌０﹒０６％，報５８３６﹒３８點。
　　半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５０９﹒４９億元，用１０﹒５１
億元或２％。
　　內地新冠本土陽性個案連續三日破２萬宗，昨日（１７日）繼續攀升８﹒６％至逾２﹒５萬
宗。旅遊股大跌，中國中免（滬：６０１８８８）跌０﹒２％，中青旅（滬：６００１３８）跌
１﹒１％，黃山旅遊（滬：６０００５４）跌１﹒５％，天目湖（滬：６０３１３６）跌
３﹒２％，國旅聯合（滬：６００３５８）跌１﹒４％，九華旅遊（滬：６０３１９９）跌近
２％。
　　疫情持續嚴峻，民眾恐慌情緒升溫，連日來各地陸續出現「一藥難求」的現象。《人民網》
稱新冠肺炎治療相關藥物，在新冠疫情防控中是不可或缺的。新冠藥概念應聲再炒，中成藥升勢
凌厲，中國醫藥（滬：６０００５６）、康緣藥業（滬：６００５５７）、太龍藥業
（滬：６００２２２）均升一成漲停。
　　妙可藍多（滬：６００８８２）公告，內蒙蒙牛要約收購期限內，預受要約的股東帳戶總戶
數為３０５戶，此次要約收購完成後，內蒙蒙牛共計持有公司３５﹒０１％股份。妙可藍多今日
復牌後逆市跌２﹒７％。乳製品股走低，天潤乳業（滬：６００４１９）跌１﹒１％，光明乳業
（滬：６００５９７）跌０﹒３％。
　　滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

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