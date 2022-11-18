《經濟通通訊社１８日專訊》上證１８０指數今日收跌０﹒５１％，報８０８１﹒１８點，

上證３８０指數收跌０﹒６１％，報５８０４﹒４點。

外資連日積極回流Ａ股，今日再透過陸股通流入逾５１億元人民幣。白酒股走強，口子窖

（滬：６０３５８９）升１﹒７％，山西汾酒（滬：６００８０９）升１﹒４％，水井坊

（滬：６００７７９）升０﹒８％，今世緣（滬：６０３３６９）升０﹒４％，貴州茅台

（滬：６００５１９）升０﹒０１％。

內地新冠本土陽性個案連續三日破２萬宗，昨日（１７日）繼續攀升８﹒６％至逾２﹒５萬

宗。旅遊股大跌，中國中免（滬：６０１８８８）跌１﹒１％，中青旅（滬：６００１３８）跌

２﹒５％，黃山旅遊（滬：６０００５４）跌２﹒７％，天目湖（滬：６０３１３６）跌

４﹒４％，國旅聯合（滬：６００３５８）跌２﹒５％，九華旅遊（滬：６０３１９９）跌

２﹒８％。

疫情持續嚴峻，民眾恐慌情緒升溫，連日來各地陸續出現「一藥難求」的現象。《人民網》

稱新冠肺炎治療相關藥物，在新冠疫情防控中是不可或缺的。新冠藥概念應聲再炒，中成藥升勢

凌厲，中國醫藥（滬：６０００５６）、康緣藥業（滬：６００５５７）、太龍藥業

（滬：６００２２２）均升一成漲停。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

