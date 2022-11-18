  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

18/11/2022 15:14

《滬股通》上證１８０收跌０﹒５１％，上證３８０跌０﹒６１％

　　《經濟通通訊社１８日專訊》上證１８０指數今日收跌０﹒５１％，報８０８１﹒１８點，
上證３８０指數收跌０﹒６１％，報５８０４﹒４點。
　　外資連日積極回流Ａ股，今日再透過陸股通流入逾５１億元人民幣。白酒股走強，口子窖
（滬：６０３５８９）升１﹒７％，山西汾酒（滬：６００８０９）升１﹒４％，水井坊
（滬：６００７７９）升０﹒８％，今世緣（滬：６０３３６９）升０﹒４％，貴州茅台
（滬：６００５１９）升０﹒０１％。
　　內地新冠本土陽性個案連續三日破２萬宗，昨日（１７日）繼續攀升８﹒６％至逾２﹒５萬
宗。旅遊股大跌，中國中免（滬：６０１８８８）跌１﹒１％，中青旅（滬：６００１３８）跌
２﹒５％，黃山旅遊（滬：６０００５４）跌２﹒７％，天目湖（滬：６０３１３６）跌
４﹒４％，國旅聯合（滬：６００３５８）跌２﹒５％，九華旅遊（滬：６０３１９９）跌
２﹒８％。
　　疫情持續嚴峻，民眾恐慌情緒升溫，連日來各地陸續出現「一藥難求」的現象。《人民網》
稱新冠肺炎治療相關藥物，在新冠疫情防控中是不可或缺的。新冠藥概念應聲再炒，中成藥升勢
凌厲，中國醫藥（滬：６０００５６）、康緣藥業（滬：６００５５７）、太龍藥業
（滬：６００２２２）均升一成漲停。
　　滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【「嘉」點獎賞】賞M+草間彌生展覽期間限定CASETiFY手機保護殼

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金