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AH股新聞

18/11/2022 15:14

《滬股通》滬股通額度全日用３３億元，外資淨流入５１億元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘４８７﹒２９億元，用３２﹒７１億元或６﹒３％。
　　外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）流入５１﹒２億元，錄得連續六日淨流入。
（ｄｗ）

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