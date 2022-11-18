《經濟通通訊社１８日專訊》北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘４８７﹒２９億元，用３２﹒７１億元或６﹒３％。
外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）流入５１﹒２億元，錄得連續六日淨流入。
（ｄｗ）
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18/11/2022 15:14
《滬股通》滬股通額度全日用３３億元，外資淨流入５１億元
《經濟通通訊社１８日專訊》北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘４８７﹒２９億元，用３２﹒７１億元或６﹒３％。
外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）流入５１﹒２億元，錄得連續六日淨流入。
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上一篇新聞︰18/11/2022 15:14 《深股通》深成指收跌０﹒３７％，中小創新指跌１﹒０５％
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18/11/2022 15:14 《深股通》深股通額度全日用４４億元，外資連續六日淨流入
18/11/2022 15:07 【內房困局】首開股份與建行簽３００億住房租賃基金合作意向協議
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