《經濟通通訊社１８日專訊》深證成指半日升０﹒３８％，報１１２６４﹒５４點，深證中

小創新指數半日升０﹒３％，報２４２４﹒７點。

半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５０２﹒７５億元，用１７﹒２５

億元或３﹒３％。

國家新聞出版署發布１１月國產網絡遊戲審批訊息，共７０款遊戲獲批。獲批版號的遊戲股

大漲，巨人網絡（深：００２５５８）漲５﹒８％，完美世界（深：００２６２４）升４﹒５％

，中青寶（深：３０００５２）升１﹒１％。其他遊戲股同造好，三七互娛

（深：００２５５５）升近３％，愷英網絡（深：００２５１７）升５﹒６％。

國務院聯防聯控機制在發布會上稱，為新冠確診病例上升做好準備，承諾加強醫院網絡建設

，特別指出對於重症的監護單元也就是ＩＣＵ要加強建設，要求ＩＣＵ床位要達到床位總數的

１０％。消息刺激Ａ股醫療設備股急漲，理邦儀器（深：３００２０６）飆１５﹒１％，寶萊特

（深：３００２４６）升１３﹒６％。

豬肉股回吐，益生股份（深：００２４５８）挫４％，牧原股份（深：００２７１４）跌

１﹒３％，溫氏股份（深：３００４９８）跌１﹒８％，雙匯發展（深：０００８９５）跌

０﹒５％，大北農（深：００２３８５）跌０﹒７％，順鑫農業（深：０００８６０）跌

０﹒３％，立華股份（深：３００７６１）跌０﹒９％。

深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

