《經濟通通訊社１８日專訊》深證成指今日收跌０﹒３７％，報１１１８０﹒４３點，深證

中小創新指數收跌１﹒０５％，報２３９２﹒１６點。

疫苗股今日走高，華蘭生物（深：００２００７）漲停，智飛生物（深：３００１２２）升

１﹒２％，以岭藥業（深：００２６０３）飆６﹒１％，沃森生物（深：３００１４２）升超

６％，長春高新（深：０００６６１）升０﹒５％，康泰生物（深：３００６０１）升２﹒４％

。

國家新聞出版署發布１１月國產網絡遊戲審批訊息，共７０款遊戲獲批。獲批版號的遊戲股

大漲，巨人網絡（深：００２５５８）漲逾４％，完美世界（深：００２６２４）升１﹒２％。

其他遊戲股同造好，愷英網絡（深：００２５１７）升３﹒６％。

國務院聯防聯控機制在發布會上稱，為新冠確診病例上升做好準備，承諾加強醫院網絡建設

，特別指出對於重症的監護單元也就是ＩＣＵ要加強建設，要求ＩＣＵ床位要達到床位總數的

１０％。消息刺激Ａ股醫療設備股急漲，理邦儀器（深：３００２０６）飆逾１５％，寶萊特

（深：３００２４６）升１２﹒３％。

深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

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