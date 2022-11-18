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AH股新聞

18/11/2022 09:53

《Ａ股焦點》７０款國產網絡遊戲獲批，遊戲股飆，巨人網絡漲８％

　　《經濟通通訊社１８日專訊》國家新聞出版署發布１１月國產網絡遊戲審批訊息，共７０款
遊戲獲批，其中包括完美世界（深：００２６２４）的「迷失蔚藍」、吉比特
（滬：６０３４４４）子公司雷霆網絡的《捕夢貓》，以及中青寶（深：３０００５２）的「藏
武」、巨人網絡（深：００２５５８）的「太空行動」等。
　　最新批出的７０款國產網絡遊戲，騰訊（００７００）的《合金彈頭：覺醒》赫然在內，是
自今年監管部門恢復發放遊戲版號以來，騰訊首次獲批重磅遊戲。此舉顯示當局對手遊行業的整
頓力度正在減弱。
　　上述獲批版號的遊戲股大漲，巨人網絡抽升近８％，完美世界飆逾６％，吉比特升５﹒２％
，中青寶升４﹒４％。
　　其他遊戲股一同造好，三七互娛（深：００２５５５）升７﹒２％，愷英網絡
（深：００２５１７）升７﹒１％，昆侖萬維（深：３００４１８）升４﹒１％，世紀華通
（深：００２６０２）漲３﹒８％，藍色光標（深：３０００５８）升２﹒１％，鳳凰傳媒
（滬：６０１９２８）升１﹒４％，光線傳媒（深：３００２５１）、東方明珠
（滬：６００６３７）等揚近１％。（ｊｔ）

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