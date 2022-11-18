《經濟通通訊社１８日專訊》內地新冠本土陽性個案連續三日破２萬宗，昨日（１７日）繼

續攀升８﹒６％至逾２﹒５萬宗。疫情持續嚴峻，民眾恐慌情緒升溫，連日來各地陸續出現「一

藥難求」的現象。《人民網》最新發文稱，新冠肺炎治療相關藥物，在新冠疫情防控中是不可或

缺的。加快藥物儲備，既包括新冠肺炎治療藥物，又包括與防疫整體工作相關的藥物。

Ａ場新冠藥概念應聲再炒，尤以中成藥升勢凌厲，中國醫藥（滬：６０００５６）、金花股

份（滬：６０００８０）、康緣藥業（滬：６００５５７）、太龍藥業（滬：６００２２２）均

升一成漲停，熱景生物（滬：６８８０６８）飆逾９％，拓新藥業（深：３０１０８９）、神州

細胞（滬：６８８５２０）彈逾６％，華潤雙鶴（滬：６０００６２）、新華製藥

（深：０００７５６）等亦漲超４％。

官媒文章強調，任何一個城市、一個國家做好與其人口規模、發展規模、公共需求相匹配的

醫療救治能力的儲備，都是十分必要的。這其中不僅包括藥物、針劑等，還包括醫療器械、醫療

設備等。從更廣泛意義上講，對短缺藥品要鼓勵研製和生產，對臨床急需藥品、防治重大傳染病

等疾病的新藥應予以優選審評審批。（ｗｌ）

