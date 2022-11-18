《經濟通通訊社１８日專訊》當地時間１１月１７日下午，國家主席習近平在曼谷會見新加

坡總理李顯龍。

習近平指出，中新關係具有前瞻性、戰略性和示範性。中方願同新方攜手推動兩國與時俱進

的全方位合作夥伴關係不斷取得新進展。中方願同新方密切高層交往。雙方要落實好陸海新通道

這一中新高質量共建「一帶一路」的標誌性項目，推動數字化、綠色發展等領域合作項目優化升

級，盡快完成中新自由貿易協定升級後續談判，提高兩國貿易和投資自由化水平，努力暢通兩國

人員往來。中方願同新方共同維護地區團結合作，反對集團政治，抵制陣營對抗，維護經濟和區

域一體化正確方向，堅決反對搞「脫勾斷鏈」、「小院高牆」。希望雙方共同推動全球發展倡議

在本地區落地。

李顯龍表示，新中雙邊合作勢頭強勁。在當前複雜國際形勢下，新方期待進一步深化拓展新

中關係，願同中方繼續搞好現有雙邊合作機制，推動兩國蘇州、天津、重慶三個政府間項目和廣

州知識城國家級項目（「３＋１」）提質升級。新方始終積極看待中國發展，願支持參與全球發

展倡議。



＊中菲要妥處南海問題分歧爭議＊



習近平１７日下午在泰國曼谷會見菲律賓總統馬科斯。習近平指出，中方始終從戰略高度看

待中菲關係。中方願同菲方保持經常性溝通，繼續照顧對方關切。雙方要持續深化「一帶一路」

倡議同菲律賓「多建好建」規劃對接，加強多方面合作。中方願擴大進口更多菲律賓優質農副產

品。雙方要多出實招密切人文交流。在南海問題上，雙方要堅持友好協商，妥處分歧爭議。中菲

同為亞洲發展中國家，要堅持戰略自主，堅持和平、開放、包容，合力抵御單邊主義和霸凌行徑

，共同維護公平正義，守護地區和平穩定。

馬科斯表示，中方支持和幫助菲律賓國家建設，為此作出重要貢獻，菲中互信正在日益增強

。菲方期待同中方一道，挖掘潛力，拓展構建更加穩健和強勁的雙邊關係。菲方歷來主張不能讓

海上問題定義整個菲中關係，雙方可就此進一步加強溝通。菲方將繼續堅持一個中國政策，堅持

和平原則、獨立自主外交，不會選邊站隊。（ｃａ）

