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AH股新聞

18/11/2022 10:25

【大國博弈】美參議員擬推動立法，禁華府採購中國半導體產品

　　《經濟通通訊社１８日專訊》據美媒《Ｐｏｌｉｔｉｃｏ》報道，美國參議院多數黨領袖舒
默和共和黨資深參議員康寧上個月將一份提案添加到參議院版本的《國防授權法》，並尋求在參
議院內獲得通過，該提案將擴大第８８９條款的規定，禁止聯邦政府與中國公司半導體產品製造
商開展業務。
　　２０２３財年《國防授權法》在獲得參議院和眾議院通過之後，將送交白宮由美國總統拜登
簽署成為法律。（ｅｙ）

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