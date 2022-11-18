《經濟通通訊社１８日專訊》據美媒《Ｐｏｌｉｔｉｃｏ》報道，美國參議院多數黨領袖舒

默和共和黨資深參議員康寧上個月將一份提案添加到參議院版本的《國防授權法》，並尋求在參

議院內獲得通過，該提案將擴大第８８９條款的規定，禁止聯邦政府與中國公司半導體產品製造

商開展業務。

２０２３財年《國防授權法》在獲得參議院和眾議院通過之後，將送交白宮由美國總統拜登

簽署成為法律。（ｅｙ）

