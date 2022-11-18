《經濟通通訊社１８日專訊》一連兩日的亞太經合組織（ＡＰＥＣ）第二十九次領導人非正

式會議，周五（１８日）在泰國首都曼谷拉開帷幕。中國國家主席習近平發表講話指，亞太是全

球經濟增長動力之源，得益於地區和平穩定、團結合作。他提出４點建議，呼籲尊重各國主權領

土完整，不干涉別國內政，對話解決爭端，並推進貿易和投資自由化，構建更加緊密的區域供應

鏈，促進亞太全體人民共同富裕。

習近平指，中共二十大成功舉行為當前和今後一個時期中國發展指明了方向、規劃了藍圖。

中國願同所有國家在相互尊重、平等互利的基礎上和平共處、共同發展。中國將堅持實施更大範

圍、更寬領域、更深層次對外開放，堅持走中國式現代化道路，建設更高水平開放型經濟新體制

，繼續向世界享中國發展機遇。

他也提到，當前新冠疫情反覆，世界經濟復甦面臨各種挑戰，單邊主義、保護主義上升，全

球產業鏈供應鏈受到衝擊，通貨膨脹、糧食、能源安全等問題複雜嚴峻。亞太是全球經濟增長動

力之源，過去幾十年區域經濟合作蓬勃發展。現在世界又一次站在歷史的十字路口，亞太地位更

加重要、作用更加突出。



＊習近平：堅持開放包容，建設共同富裕的亞太＊



習近平提出幾點建議，包括堅持開放包容，建設共同富裕的亞太，堅持開放的區域主義，加

強宏觀經濟政策協調，構建更加緊密的區域產業鏈供應鏈，推進貿易和投資自由化便利化，穩步

推進區域經濟一體化，早日建成高水平的亞太自由貿易區。

中方願同有關各方全面高質量實施《區域全面經濟夥伴關係協定》（ＲＣＥＰ），將繼續推

進加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（ＣＰＴＰＰ）等。明年中方考慮舉辦第三屆「一

帶一路」國際合作高峰論壇，為亞太和全球發展繁榮注入新動力。（ｗｌ）

