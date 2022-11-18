《經濟通通訊社１８日專訊》人民銀行、外匯管理局近日聯合發布《境外機構投資者投資中

國債券市場資金管理規定》，完善並明確境外機構投資者投資中國債券市場資金管理要求。《規

定》的出台有利於進一步便利境外機構投資者投資中國債券市場，增強中國債券市場對境外機構

投資者的吸引力。《規定》自２０２３年１月１日起施行。

其中，諸多便利投資交易的舉措和變化頗受市場關注。比如，在優化外匯風險管理政策方面

，《規定》進一步擴大境外機構投資者外匯套保渠道，並取消櫃台交易的對手方數量限制。外匯

局有關部門負責人介紹，本次《規定》取消了境外投資者在櫃台交易的３家對手方數量限制，進

一步賦予市場主體更多選擇權，也彰顯對外開放的態度。



＊多幣種（人民幣＋外幣）投資，人民幣匯出比例無限制＊



此外，《規定》還進一步優化匯出入幣種匹配管理。《規定》在保留本外幣基本匹配的原則

要求下，明確多幣種（人民幣＋外幣）投資的，人民幣匯出比例無限制。光大銀行金融市場部宏

觀研究員周茂華分析稱，此舉一方面將打消外資投資匯出入的顧慮，提振外資參與熱情，外資配

置人民幣資產規模將穩步上升；另一方面，境外投資機構可自主選擇投資幣種，並鼓勵境外機構

投資者通過人民幣跨境支付系統（ＣＩＰＳ）進行人民幣跨境收付等，有助於降低境外投資機構

彙率波動風險，並提升人民幣跨境投資與儲備需求，推動人民幣國際化。

圍繞後續便利境外投資者投資中國債券市場的思路，上述外匯局負責人表示，將持續優化和

完善境外投資者投資中國債券市場資金管理相關政策措施，在有效防控風險的前提下，不斷提升

境外投資者投資境內金融市場的便利化水平，穩步推進我國金融市場高水平對外開放，助力提高

中國金融市場的國際競爭力。（ｗｌ）

