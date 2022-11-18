【ＦＯＣＵＳ】從４５０億英鎊「大花筒」，到５５０億英鎊「大緊縮」，英國財政政策時

個５５日迎來天旋地轉。

新任財相侯俊偉（Ｊｅｒｅｍｙ Ｈｕｎｔ）操刀的《２０２２秋季預算案》，周四（１７

日）祭出「２０２３年起加稅２４０億英鎊＋２０２５年起減支３００億英鎊」的強化財政紀律

組合拳，逾半英國家庭將直面二戰結束以來最高水平稅負；疊加通脹高企、息口走升，可支配收

入恐跌回８年前。



＊１２００億英鎊年度利息支出壓頂＊



Ｓａｎｔａ Ｃｌａｕｓｅ ｉｓ ｃｏｍｉｎｇ ｔｏ ｔｏｗｎ？等等，是一代人以來

最大幅度加稅。在英國生活成本危機深陷４１年來最水深火熱之際，何解侯俊偉仍甘願「犯眾憎

」？

除了前任關浩霆的任性刺激，觸發英債雪崩前車可鑑，最直接原因，當屬逾１２００億英鎊

年度利息支出壓頂（錄１９４０年代最高水平），倒逼唐寧街整肅財政紀律。按侯俊偉的劇本，

加稅、減支將降低債務佔ＧＤＰ比重（現時約為９５％），有助削減利息支出及經濟暴露於債市

波動中的脆弱風險，從而在衰退兵臨城下時，支撐穩定和信心。

但所謂「世上沒有免費的午餐」，儘管保守黨技巧性地將實際削減開支推遲至２０２４年下

次大選之後，即２０２５╱２６財年、２０２５╱２６財年、２０２６╱２７財年分別削減

１１６億、２３２億、３６３億英鎊，相當於本屆政府任期內的公共開支不受影響，但將於明年

開始的激進加稅，恐令英國人的稅收負擔攀升至３７﹒５％，刷新二戰後最高水平。



＊家庭可支配收入或錄最大跌幅＊



從何處搜羅２４０億英鎊稅款？最大貢獻來自調高油氣公司暴利稅由２５％至３５％，以及

對風能、太陽能、核能等低碳發電開徵４５％的臨時稅，預料可進賬１４０億英鎊。

另一狠招則是針對個人徵稅，包括延長凍結個人所得稅起徵點，由２０２６年至２０２８年

４月，換言之，打工一族不但相當長一段時間減稅無望，且未來可預見的加薪都將令自己隨時跌

入更高一級稅率。

同時，將４５％的個稅起徵點由年收入１５萬英鎊降近兩成至１２５１４０英鎊；授權地方

政府在毋須公投下可上調市政稅幅度由３％至５％（或令每個家庭每年多付２５０英鎊）。此外

，並降低一系列稅收優惠「甜頭」，包括資產增值稅免稅額由１２３００英鎊未來兩年降至

６０００、３０００英鎊；電動車２０２５年４月起不再享稅項豁免；印花稅削減從永久改為僅

維持到２０２５年３月底。

據英國預算責任辦公室（ＯＥＲ）估算，英國家庭明後兩年可支配收入將累計縮水７﹒１％

，為自１９５６年有記錄以來最大跌幅；直至２０２８年，預計仍將低於大流行前的水平。反對

黨工黨就指摘該預算案是「打劫全民錢包」。



＊美國、加拿大、澳洲同擬減支＊



一葉而知秋，財政政策從擴張向緊縮轉彎的遠不止英國。在全球最大經濟體的美國，繼

２０２２財年預算赤字按年減半後，２０２３年財年首月（１０月）預算赤字再錄按年跌４７％

至８８０億美元。剛當選眾議院議長的麥卡錫就透露，鑑於民主黨已經花費了數萬億美元，共和

黨將尋求要求拜登削減開支，以換取提高債務上限。

此外，加拿大政府本月初發布的秋季經濟聲明同指，將在為加拿大人提供必要支持和財政責

任之間取得平衡。上月底，澳洲財長Ｊｉｍ Ｃｈａｌｍｅｒｓ同於其首份財政預算案中宣布削

減２２０億美元開支，背後是政府債務利息支出預期將從今年的１３０億美元翻倍至２０２５╱

２６財年的２６５億美元。

當「平衡收支」的聲音愈來愈響，財政緊縮似漸成主流，或意味各國政府疫情期間鼎立支持

個人、企業的時代已告終點。面對可能的息率、稅率「雙加」，縮減成本勢成應對貨幣、財政雙

緊縮的不二之法，Ｍｅｔａ、亞馬遜、華爾街的高端裁員潮向低端蔓延，恐只是時間問題。

