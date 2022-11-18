《經濟通通訊社１８日專訊》內地近日疫情不斷升溫，連續三日新增本土病例超２萬宗。中

國工程院院士、天津中醫藥大學名譽校長張伯禮１７日表示，奧密克戎成為主流毒株後，一直在

不斷變異，它的致病力減弱，但傳染性增強。他認為，奧密克戎難以徹底消滅，但希望愈變毒愈

越低。

談及進一步優化疫情防控的《二十條措施》實施原因，張伯禮指出，是跟新冠病毒特點變了

有關，即病毒潛伏期縮短，重症也在減少。隨著病毒變化、疫情的轉變，後續策略還會不斷進行

調整，調整的宗旨仍然是人民至上，但要講究更加科學以及精準。



＊人民日報再發文：抓落實，增信心＊



官媒《人民日報》近日就疫情防控連續發文。周五刊登署名「仲音」的評論文章表示，中國

是人口大國，如果不管「防」、只管「治」，任由疫情迅速大範圍傳播，醫療衛生資源將面臨擠

兌風險。要毫不放鬆抓緊抓實抓細防控，守住不發生規模性疫情的底線。

文章強調，打贏常態化疫情防控攻堅戰，最可貴的是信心，最需要的是鬥志。抗疫鬥爭具有

蝦雜性、艱巨性、反復性，是實力的較量，更是意志力的比拼。既要有「咬定青山不放鬆」的韌

勁，也要有「愈是艱險愈向前」的拼勁，決不能讓來之不易的疫情防控成果前功盡棄。（ｃａ）

