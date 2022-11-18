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AH股新聞

18/11/2022 14:49

《中國要聞》中國和新加坡國防部長會晤，同意明年舉行聯合演訓

　　《經濟通通訊社１８日專訊》新加坡防長黃永宏近日到訪中國，在西安與中國防長魏鳳和舉
行會見，雙方一致同意加快建成兩邊國防部熱線電話工作，並於２０２３年舉辦陸軍與海軍聯合
演訓。
　　據中國國防部發布新聞稿稱，１１月１８日在魏鳳和與黃永宏在西安會見。魏鳳和表示，在
兩國領導人的戰略引領下，雙方關係達到「與時俱進的全方位合作夥伴關係」的新高度，成為地
區合作典範。當前亞太地區安全形勢「穩中有憂」，雙方應加強戰略溝通，共同維護地區和平穩
定。希望兩軍進一步密切高層交流、提升聯演聯訓水平、推進人員培訓、加強多邊安全協作，推
動兩軍關系不斷邁向更高水平。
　　黃永宏表示，新加坡高度重視發展兩軍關係，願與中國一道，落實好兩國領導人共識，進一
步加強軍種間聯演聯訓等各領域交流合作，不斷提升兩軍關係水平，共同為維護地區安全穩定作
出更大貢獻。
　　此次兩人會見，雙方一致同意加快建成「中新國防部熱線電話」工作，同意於２０２３年舉
行雙邊「合作」系列陸、海軍聯合演訓。雙方還就國際和地區形勢、烏克蘭危機、南海問題等交
換看法。（ｃａ）

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