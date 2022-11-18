《經濟通通訊社１８日專訊》新加坡防長黃永宏近日到訪中國，在西安與中國防長魏鳳和舉

行會見，雙方一致同意加快建成兩邊國防部熱線電話工作，並於２０２３年舉辦陸軍與海軍聯合

演訓。

據中國國防部發布新聞稿稱，１１月１８日在魏鳳和與黃永宏在西安會見。魏鳳和表示，在

兩國領導人的戰略引領下，雙方關係達到「與時俱進的全方位合作夥伴關係」的新高度，成為地

區合作典範。當前亞太地區安全形勢「穩中有憂」，雙方應加強戰略溝通，共同維護地區和平穩

定。希望兩軍進一步密切高層交流、提升聯演聯訓水平、推進人員培訓、加強多邊安全協作，推

動兩軍關系不斷邁向更高水平。

黃永宏表示，新加坡高度重視發展兩軍關係，願與中國一道，落實好兩國領導人共識，進一

步加強軍種間聯演聯訓等各領域交流合作，不斷提升兩軍關係水平，共同為維護地區安全穩定作

出更大貢獻。

此次兩人會見，雙方一致同意加快建成「中新國防部熱線電話」工作，同意於２０２３年舉

行雙邊「合作」系列陸、海軍聯合演訓。雙方還就國際和地區形勢、烏克蘭危機、南海問題等交

換看法。（ｃａ）

