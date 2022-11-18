《經濟通通訊社１８日專訊》昨日（１７日）恒指低開１８４點，報１８０７１點。最高跌

３５點報１８２２０點，最低跌５４４點報１７７１１點。恒指收報１８０４５點，跌２１０點

或１﹒１５％。

北水全日淨流入５１﹒７８億元，增加１９﹒４％。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股

（００７００）、盈富基金（０２８００）、快手（０１０２４）；淨賣出最多的依次是美團

（０３６９０）、碧桂園服務（０６０９８）、中國神華（０１０８８）。

主板成交１５２５﹒６３億元減少１２％。其中港股通成交５０８﹒１億元，佔總成交

３３﹒３％。



＊花旗調高騰訊目標價至４１３元＊



花旗發表報告指，騰訊在經歷了四個季度的利潤按年倒退後，今年第三季利潤按年回復增長

至１﹒６％，按季亦增長１５％至３２３億元，這歸因於通過減少銷售及市場推廣開支（Ｓ＆

Ｍ）、專注於高品質商業服務、降低每次視頻觀看的營運成本，以來穩定盈利。

展望未來，宏觀經濟不確定性仍然存在逆風，但通過視頻號帳戶貨幣化的快速增長，成功推

出少數國際遊戲以及ＳａａＳ解決方案訂閱等，公司通過提高盈利能力，以實現可持續的轉速增

長樂觀。

花旗將騰訊目標價由４００元上調至４１３元，評級買入。

騰訊控股跌０﹒８２％報２９２元，北水淨買入２８﹒７億元；盈富基金跌１﹒１４％報

１８﹒１５元，北水淨買入２３﹒５億元；快手升１﹒５２％報５３﹒６元，北水淨買入２﹒９

億元。

美團跌５﹒７３％報１５３元，北水淨賣出１１﹒６億元；碧桂園服務升４﹒０７％報

１７﹒８８元，北水淨賣出８４００萬元；中國神華跌２﹒４４％報２２元，北水淨賣出

８３００萬元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） ２８﹒６９

盈富基金 （０２８００） ２３﹒５１

快手 （０１０２４） ２﹒９０

中國海洋石油 （００８８３） ２﹒２１

藥明生物 （０２２６９） ２﹒１７

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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美團 （０３６９０） －１１﹒６０

碧桂園服務 （０６０９８） －０﹒８４

中國神華 （０１０８８） －０﹒８３

中芯國際 （００９８１） －０﹒７０

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