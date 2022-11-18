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AH股新聞

18/11/2022 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入５１﹒７８億元，買騰訊沽美團

　　《經濟通通訊社１８日專訊》昨日（１７日）恒指低開１８４點，報１８０７１點。最高跌
３５點報１８２２０點，最低跌５４４點報１７７１１點。恒指收報１８０４５點，跌２１０點
或１﹒１５％。
　　北水全日淨流入５１﹒７８億元，增加１９﹒４％。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股
（００７００）、盈富基金（０２８００）、快手（０１０２４）；淨賣出最多的依次是美團
（０３６９０）、碧桂園服務（０６０９８）、中國神華（０１０８８）。
　　主板成交１５２５﹒６３億元減少１２％。其中港股通成交５０８﹒１億元，佔總成交
３３﹒３％。
　
＊花旗調高騰訊目標價至４１３元＊
　
　　花旗發表報告指，騰訊在經歷了四個季度的利潤按年倒退後，今年第三季利潤按年回復增長
至１﹒６％，按季亦增長１５％至３２３億元，這歸因於通過減少銷售及市場推廣開支（Ｓ＆
Ｍ）、專注於高品質商業服務、降低每次視頻觀看的營運成本，以來穩定盈利。
　　展望未來，宏觀經濟不確定性仍然存在逆風，但通過視頻號帳戶貨幣化的快速增長，成功推
出少數國際遊戲以及ＳａａＳ解決方案訂閱等，公司通過提高盈利能力，以實現可持續的轉速增
長樂觀。
　　花旗將騰訊目標價由４００元上調至４１３元，評級買入。
　　騰訊控股跌０﹒８２％報２９２元，北水淨買入２８﹒７億元；盈富基金跌１﹒１４％報
１８﹒１５元，北水淨買入２３﹒５億元；快手升１﹒５２％報５３﹒６元，北水淨買入２﹒９
億元。
　　美團跌５﹒７３％報１５３元，北水淨賣出１１﹒６億元；碧桂園服務升４﹒０７％報
１７﹒８８元，北水淨賣出８４００萬元；中國神華跌２﹒４４％報２２元，北水淨賣出
８３００萬元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　２８﹒６９
　　盈富基金　　　（０２８００）　　　　　２３﹒５１
　　快手　　　　　（０１０２４）　　　　　　２﹒９０
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　　２﹒２１
　　藥明生物　　　（０２２６９）　　　　　　２﹒１７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團　　　　（０３６９０）　　　　－１１﹒６０
　　碧桂園服務　（０６０９８）　　　　　－０﹒８４
　　中國神華　　（０１０８８）　　　　　－０﹒８３
　　中芯國際　　（００９８１）　　　　　－０﹒７０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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