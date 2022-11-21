《經濟通通訊社２１日專訊》寧波力勤資源（０２２４５）在港上市，全球發售約

２﹒３２５億股Ｈ股（授予包銷商超額配股權１５％），國際及香港分別佔九成及一成，今日起

至本周四（２４日）中午公開招股，招股價１５﹒６０元至１９﹒９元，一手２００股「入場費

」為４０３２﹒２４元。該股預期１２月１日掛牌，上市聯席保薦人為中金公司及招銀國際。

寧波力勤資源一家鎳全產業鏈公司，據其招股書引述灼識諮詢報告，集團在鎳產品貿易領域

，按２０２１年的鎳產品貿易量計，在全球排名第一；按２０２１年的鎳礦貿易量計，在中國排

名第一。該集團與印尼作夥伴在當地奧比島合作開發鎳產品冶煉項目。

寧波力勤資源上市引入５名基石投資者，合共認購約２５﹒５億元股份，假設每股發售價

１７﹒７８元（即招股價中位數）且超額配股權未獲行使，共認購約１﹒４３億股，佔全球發售

總數約６１﹒７％，佔總股本９﹒３％。５名投資者包括：寧德時代（深：３００７５０）旗下

香港邦普時代新能源、國資委旗下混合所有制改革基金、寧波市鄞州區金融控股、格林美

（深：００２３４０），以及湖北電池三角基金。

假設每股發售價１７﹒７８元且超額配股權未獲行使，寧波力勤資源集資淨額約３９﹒６４

億元，當中約５６﹒４％用於奧比島的鎳產品生產項目的開發及建設，約２４％用於與寧德時代

設立合營企業，約９﹒６％用少數股權投資印尼鎳礦資源，餘下約１０％用作營運資金及作一般

公司用途。（ｍｈ）

