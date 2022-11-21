《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》人行行長易綱在金融街論壇開幕式上表示

，房地產業關聯很多上下游行業，其良性循環對經濟健康發展具有重要意義。當前房地產市場出

現了一些調整，配合有關部門和地方政府，「一城一策」用好政策工具箱，降低了個人住房貸款

利率和首付比例，支持剛性和改善性住房需求。針對前期一些房企風險暴露導致逾期交房，人行

出台了２０００億元（人民幣．下同）「保交樓」專項借款，支持已售住房的建設交付，並研究

設立了鼓勵商業銀行支持「保交樓」結構性政策工具。最近擴大了支持民企發債的「第二支箭」

，為民企發債提供風險分擔，民營房地產企業也在支持範圍以內。



＊碳減排支持工具累計使用２４００多億元，兩家外資銀行納入支持＊



人行還推出了碳減排支持工具助力綠色發展。這項工具堅持市場化原則，支持金融機構向清

潔能源、節能減排、碳減排技術這三個重點領域的企業提供貸款。除了資金支持外，碳減排支持

工具還要求金融機構計算和披露貸款所帶動的碳減排量，這對於引導綠色理念，推動碳核算和信

息披露具有積極意義。截至今年９月末，碳減排支持工具累計使用２４００多億元，支持碳減排

貸款超過４０００億元，帶動減少碳排放８０００多萬噸。近期，還將兩家外資銀行納入了碳減

排支持工具的支持範圍。

下一步，人民銀行將繼續以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，貫徹落實黨的二十

大精神，建設現代中央銀行制度，實施好穩健的貨幣政策，服務實體經濟，防控金融風險，深化

金融改革。繼續支持金融街建設和發展，支持金融街進一步發揮國家金融管理中心的作用，為中

國式現代化貢獻力量。

