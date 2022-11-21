《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》人行行長易綱在金融街論壇開幕式上表示

，中國貨幣政策對宏觀經濟的支持是比較有力的。受疫情、外部衝擊等超預期因素影響，今年以

來中國經濟面臨一些挑戰和下行壓力，穩健的貨幣政策及時加大了實施力度。綜合運用多種貨幣

政策工具，降準０﹒２５個百分點，引導貸款市場報價利率（ＬＰＲ）下降，降低實體經濟綜合

融資成本。中國廣義貨幣Ｍ２、社會融資規模和人民幣貸款均保持了較快增長。



＊保持人民幣幣值和購買力的基本穩定＊



易綱表示，從經濟運行效果看，中國宏觀政策力度把握是比較合適的。既有力支持了宏觀經

濟大局的穩定，又在全球高通貨膨脹背景下保持了物價形勢的基本穩定，還兼顧了內外均衡。三

季度中國ＧＤＰ同比增長３﹒９％，１０月份中國消費物價指數（ＣＰＩ）同比上漲２﹒１％，

過去５年中國ＣＰＩ年均漲幅保持在２％左右；今年以來人民幣對美元有所貶值，但貶值幅度小

於其他主要貨幣，保持了人民幣幣值和購買力的基本穩定。

在加大對實體經濟支持力度的同時，近年來人民銀行資產負債表規模保持了相對穩定。截至

今年９月末，人民銀行資產負債表總規模為４０萬億元（人民幣．下同）左右，過去５年的平均

增長率為２﹒６％，保持了相對穩定。近幾年通過降準來滿足貨幣信貸增長對中長期流動性的需

求。

他指出，２０１８年以來，人行累計實施降準１３次，平均法定存款準備金率從１５％降到

約８％，共釋放了長期流動性約１０﹒８萬億元，人民銀行資產負債表規模基本穩定在３８萬億

元到４０萬億元之間，而廣義貨幣Ｍ２餘額則從２０１７年末的近１７０萬億元增加到現在的

２６０多萬億元，貨幣政策對實體經濟支持力度是比較穩固的。



＊運用降準主動投放和調節流動性，與過去外匯佔款被動投放發生變化＊



易綱表示，過去一段時期，較高的存款準備金率為中國幣值穩定和防通貨膨脹作出了重要貢

獻。降準操作也可以理解成把過去通過提高準備金率「凍結」的流動性給釋放出來。本世紀初的

十幾年時間，在積累外匯儲備的過程中，央行資產負債表因外匯佔款而擴張，同時通過上調法定

存款準備金率等開展對衝操作，將外匯佔款投放的多餘流動性「凍結」起來。就資產負債表規模

而言，當時人民銀行資產負債表規模明顯超過了幾個主要發達經濟體的中央銀行。而近幾年，是

綜合運用降準以及公開市場業務操作和結構性貨幣政策工具等方式來主動投放和調節流動性，這

與過去外匯佔款被動投放相比發生了很大變化，貨幣政策的自主性明顯增強。



＊貨幣政策特點是總量與結構相結合＊



易綱表示，穩健貨幣政策不僅有總量上的支持，也有結構上的特色。聚焦供給側結構性的堵

點、難點，發揮結構性貨幣政策作用，持續加強對「三農」、小微企業、民營企業等領域的金融

服務，推動普惠金融「量增、面擴、價降」。截至今年９月末，普惠小微貸款餘額達到了２３萬

億元；授信戶數近５４００萬戶，是２０１７年末的４倍；今年９月份新發放的普惠小微貸款加

權平均利率為４﹒７％，較２０１７年同期下降了１﹒８個百分點。

結構性工具又可以分為長期性工具和階段性工具兩種。支農支小再貸款和再貼現是長期性工

具，目前餘額是２﹒５萬億元。近年來，人行創設了科技創新、交通物流、設備更新改造等專項

再貸款支持工具，這些都是階段性工具，目前餘額約３萬億元，這些工具有明確的實施期限或退

出安排，在達到預期目標後可以有序退出，實現「有進有退」。

