《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》在２０２２金融街論壇年會開幕式暨全體
大會上，銀保監主席郭樹清就中國公益慈善事業健康發展需要切實做好的五方面工作，提出要「
強化監督管理，必須健全分級分類、嚴格審慎監管體系，加強政府監管、行業自律、輿論監督」
等。他提出需要「通過第三方機構（的）專業管理，實現捐贈與受益人完全獨立，防止（出現）
打著慈善捐贈旗號搞商業化經營或者其他套利的活動。」
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21/11/2022 16:49
《駐京專電》郭樹清：防止打著慈善捐贈旗號搞商業化經營活動
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》在２０２２金融街論壇年會開幕式暨全體
大會上，銀保監主席郭樹清就中國公益慈善事業健康發展需要切實做好的五方面工作，提出要「
強化監督管理，必須健全分級分類、嚴格審慎監管體系，加強政府監管、行業自律、輿論監督」
等。他提出需要「通過第三方機構（的）專業管理，實現捐贈與受益人完全獨立，防止（出現）
打著慈善捐贈旗號搞商業化經營或者其他套利的活動。」
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