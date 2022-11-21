《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２１日上海專電》上海今日發布《加快打造全球生物醫藥研

發經濟和產業化高地的若干政策措施》，提出的目標是到２０２５年，上海生物醫藥研發經濟總

體規模達到１０００億元（人民幣．下同）以上，培育或引進１００個以上創新藥和醫療器械重

磅產品，培育５０家以上具備生物醫藥研發、銷售、結算等復合功能的創新型總部，培育２０家

以上高水平生物醫藥孵化器和加速器，推動１０００個以上生物醫藥專利在滬掛牌交易，新增布

局５個以上生物醫藥市級工程研究中心，為１００項以上高校和科研院所早期優質成果提供工程

化驗證及轉化等創新服務。

為實現目標，《措施》明確，上海要在上海技術交易所開設「生物醫藥專板」，鼓勵企業、

高校、科研院所和醫療衛生機構進場交易，對以技術許可、轉讓、作價投資或創業等方式實現本

地轉化孵化的技術承接主體，以及促成技術交易的技術轉移機構，予以一定支持。

在支持創新藥和醫療器械研發生產新模式方面，《措施》明確，優化創新藥上市許可持有人

制度支持政策。放寬產品注冊和生產必須同時在本市的支持條件限制，對由上海市注冊申請人獲

得藥品注冊證書，委托外省市企業（包括關聯公司）生產實現產出的１類創新藥，按照程序對符

合條件的給予不超過研發投入的３０％、最高不超過２０００萬元資金支持；每個單位每年累計

支持額度不超過７５００萬元。

