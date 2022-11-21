《經濟通通訊社２１日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



貨幣政策將定向精準調控

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人行日前發布的第三季度貨幣政策執行報告明確了下一階段主要政策思路。專家表示，為穩定經

濟增長、保持物價穩定，貨幣政策將進一步提高前瞻性、靈活性和有效性。



「三支箭」發力，打通助企紓困「最後一公里」

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作為助力民營企業應對融資難的「利器」，２０２２年以來，「三支箭」政策組合繼續在助力民

營企業融資方面發揮效力，著力打通助企紓困政策「最後一公里」。



Ａ股公司發行ＧＤＲ熱情升溫

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截至目前，今年以來已有９家Ａ股上市公司成功完成ＧＤＲ發行。市場人士認為，作為連接中歐

資本市場的橋梁，ＧＤＲ有望成為常態化的境外融資渠道。企業競相赴歐上市，也為資本市場互

聯互通注入強勁活力。





《上海證券報》



資本市場監管效能及適應性不斷提升

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十年間，資本市場監管回歸本源、加快轉型，從事前審批向事中事後監管轉變，完善了以信息披

露為中心的監管理念，確立了「建制度、不干預、零容忍」的總體方針，探索新模式新方法，科

學監管的能力水平不斷提高。



證券業引導數字金融更好服務實體經濟

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多家券商表示，將以服務國家戰略、服務實體經濟、服務財富管理、履行社會責任為己任，從推

進自身數字化轉型和服務數字產業投融資兩個維度同時發力，助力數字中國建設。



多地施策壯大民營經濟市場主體

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眼下，多地都在出台系列政策鼓勵、支持民營經濟發展，推動民營經濟市場主體發展壯大。記者

梳理發現，混改、上市、減負成為關鍵詞，相關政策將在近一時期持續發力。





《證券時報》



尋找消費韌性：加強政策導航，推動業態升級

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記者梳理全國３１個省區市年內社會消費品零售數據發現，基本生活商品線上零售等增速快是各

地的普遍特徵，但升級類消費品零售則出現差異化發展，海外消費回流也在降速。



北證５０成份指數今日亮相

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１１月４日，北交所發布北證５０成份指數樣本股名單，今日正式發布北證５０成份指數實時行

情，反映市場整體運行情況，提供投資標的和業績比較基準。北證５０成份指數以今年４月２９

日為基日，基點為１０００點。



特定養老儲蓄試點正式啟動

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工行昨日宣布在廣州、青島、合肥、西安、成都５個城市發行特定養老儲蓄產品。此次推出的特

定養老儲蓄產品涵蓋５年、１０年、１５年、２０年四個期限，定價高於普通定期存款，最高利

率可達４％。（ｌｃ）

