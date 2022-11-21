《神州經脈》內地新冠疫情繼續蔓延，單日新增逾２﹒６萬宗本土個案，其中廣東佔

９０８５宗，逾９６％來自廣州。北京出現２例死亡，是內地近６個月來首個與新冠相關的死亡

病例，多地防疫政策收緊。國家衛健委周一連發四份文件，明確沒有發生疫情的地區，不得擴大

核酸檢測範圍，出現５種情形的確診病例和無症狀感染者，不納入風險區域判定等，但廣州白雲

區、中山市、石家莊等多地封控，令中國的重新開放之路再現波瀾，憧憬防疫放鬆的高漲市場情

緒再陷低迷，旅遊和消費板塊雙雙調整。市場低開低走，滬綜指最多跌１﹒３３％，低見

３０５６點，午後跌勢放緩，收市跌０﹒３９％，報３０８５﹒０４點，連續第四個交易日收低

。深成指跌０﹒４１％，創業板指軟０﹒１％。

個股漲跌互半，外資再次出走，陸股通結束六日淨流入，今日淨流出２０﹒４６億元（人民

幣．下同）。兩市全日成交８４９２億元，按日大減１３﹒２％。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 人民銀行公布，１１月一年期貸款市場報價利率（ＬＰＲ）為３﹒６５％，五年期以上

ＬＰＲ為４﹒３％，均維持不變，符合預期。內地１１月中期借貸便利（ＭＬＦ）量縮價平續做

，加之近來監管層連續出台扶持房地產相關政策，支撐本月貸款市場報價利率（ＬＰＲ）走穩大

方向。不過據《路透》早前的調查顯示，有受訪者認為房地產業回暖不足，需要更多的刺激，在

普遍預計一年ＬＰＲ不變的情況下，仍有超過兩成認為五年品種將下調，幅度以５－１０基點為

主。



２﹒ 人行、銀保監今日召開全國性商業銀行信貸工作座談會，研究部署金融支持穩經濟大盤政

策措施落實工作。會議強調，要保持房地產融資平穩有序，穩定房地產企業開發貸款、建築企業

貸款投放，支持個人住房貸款合理需求，支持開發貸款、信託貸款等存量融資在保證債權安全的

前提下合理展期。用好民營企業債券融資支持工具（第二支箭）支持民營房企發債融資。人行行

長易綱在金融街論壇開幕式上表示，房地產業關聯很多上下游行業，其良性循環對經濟健康發展

具有重要意義。當前房地產市場出現了一些調整，配合有關部門和地方政府，「一城一策」用好

政策工具箱，降低了個人住房貸款利率和首付比例，支持剛性和改善性住房需求。針對前期一些

房企風險暴露導致逾期交房，人行出台了２０００億元「保交樓」專項借款，支持已售住房的建

設交付，並研究設立了鼓勵商業銀行支持「保交樓」結構性政策工具。最近擴大了支持民企發債

的「第二支箭」，為民企發債提供風險分擔，民營房地產企業也在支持範圍以內。



３﹒ 貝殼研究院今日發布數據顯示，１１月監測的１０３個重點城市主流首套房貸利率為

４﹒０９％，較上月下降３個基點（ＢＰ），二套利率為４﹒９１％，與上月基本持平，較去年

最高點分別回落１６５ＢＰ和１０９ＢＰ，創歷史新低。貝殼研究院市場分析師認為，穩地產背

景下，未來房貸利率下限有望進一步下降，特別是加大對改善換房需求的支持下，局部城市二套

房貸利率有望突破４﹒９％的下限。



４﹒ 內地疫情愈加嚴峻，昨日單日新增逾２﹒６萬宗本土個案，北京出現兩宗新冠死亡個案，

是中國近六個月來首個與新冠相關的死亡病例。廣州白雲區即日起封控至周五（２５日）。廣州

海珠區昨日再宣布延長封控措施至明日２４時，已是第５度延長。此前率先調整疫情防控措施的

河北省石家莊市，昨日深夜卻突然宣布「封城」５天，決定今天零時起至２５日午夜１２時，在

橋西區、長安區等開展全民核酸篩查，居民原則居家，非必要不離開石家莊。而浙江寧波高新區

７２小時常態化核酸檢測恢復一天，因檢出３宗新冠病毒感染者－－其中２宗在社區篩查中發現

，將常態化檢測頻次調整為２４小時。



５﹒ 國家衛健委今日就風險區劃定、核酸檢測、居家隔離、居家健康監測連發四份文件，對此

前發布的優化疫情防控２０條舉措的進一步明確。《人民日報》再刊發署名「仲音」的文章指，

各地區各部門扎實推進二十條優化措施，進一步提高疫情防控的科學性、精準性、有效性。面對

複雜的世紀疫情，同傳播速度更快、隱匿性更強的變異株較量，實現動態清零，關鍵就在科學精

準。官媒《環球時報》前總編輯胡錫進在社交平台發文指，一些人所要的那種「放開」今冬明春

在中國不可能，指現在探討這個主張沒有意義，只會造成人心的混亂，增加社會上的焦躁情緒。



６﹒ 人行等八部門今日發布《上海市、南京市、杭州市、合肥市、嘉興市建設科創金融改革試

驗區總體方案》，提出加大金融支持創新力度。要暢通科創企業上市融資渠道；鼓勵科創企業進

行股份制改造；鼓勵科創企業在境內外上市融資及區域性股權市場掛牌，鼓勵更多軟件、大數據

、人工智能等領域優質企業在國內上市；支持試驗區內科創企業在上海證券交易所和深圳證券交

易所上市，支持符合條件的科創企業在科創板上市，引導更多優質中介機構為科創企業提供專業

服務。此外，支持銀行業金融機構運用再貸款、再貼現資金加大對符合要求的科創企業信貸投放

力度。支持商業銀行在風險可控、商業可持續前提下，強化與創業投資機構、股權投資機構合作

，創新多樣化科創金融服務模式。推動科技類保險創新發展。



７﹒ 工商銀行、農業銀行、中國銀行和建設銀行在廣州、青島、合肥、西安、成都５個城市開

展特定養老儲蓄試點，試點期限暫定一年。不過，據《第一財經》引述某試點大行分支機構處報

道，首批特定養老儲蓄產品發行規模約為４０億元，每家試點銀行發行規模１０億元，對應每個

試點城市僅２億元。



８﹒ 工信部等三部門聯合印發《關於鞏固回升向好趨勢加力振作工業經濟的通知》，提出要進

一步擴大汽車消費，落實好２﹒０升及以下排量乘用車階段性減半徵收購置稅、新能源汽車免徵

購置稅延續等優惠政策，啟動公共領域車輛全面電動化城市試點。持續開展消費品「三品」全國

行系列活動，開展家電下鄉和以舊換新活動，組織「百企千品」培優工程，打造中國消費名品方

陣。實施原材料「三品」行動，指導地方開展綠色建材下鄉活動。開展信息消費＋鄉村振興系列

活動，規範發展線上經濟，引導電商平台和線下零售商開展促銷活動，推動釋放消費潛力。



９﹒ 人民幣中間價創一周新低，即期匯率（ＣＮＹ）今早承壓低開１７６點子其後在

７﹒１４５１至７﹒１７０８之間上落，最終全日收報７﹒１６３０，較上個交易日４時３０分

收盤價跌３５５點子，創自１１月１０日以來逾一周新低。離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌

４７３點子，報７﹒１６９３。（ｄｗ）

