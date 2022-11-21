《鍾之日記》１１月２１日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



內地新冠疫情蔓延，昨日（２０日）新增逾２﹒６萬宗本土個案，市場關注內地疫情再趨嚴

峻下，防疫措施不僅未能放鬆，本來已見曙光的復常之路再次變動暗淡。另外港府今早證實由曼

谷返港的行政長官李家超新冠核酸檢測陽性，李家超出席亞太經合會議（ＡＰＥＣ），在會議期

間曾與國家主席習近平交談及問好，介紹香港情況，亦曾與國務委員兼外長王毅傾談。

香港魚缸連升三個星期累漲２１％後，今早曾插逾６００點，午後跌幅收窄，收跌逾３００

點，守住１０天線（現處１７４２３點）。

恒指低開３３８點或１﹒９％，報１７６５４，已為半日高位，跌幅隨即擴大，最多急跌

６０３點，低見１７３８９，跌穿１０天線後跌幅收窄。午後跌幅進一步收窄，恒指曾僅跌

２４６點，見１７７４６點全日高，收市跌３３６點或１﹒８７％，報１７６６５，連跌第四日

。大市全日成交１１０２﹒９５億元。國指跌１２３點或２％，報６００１。科指跌１１０點或

３％報３６３１。

對沖基金ＧＲＯＷ思睿首席經濟學家洪灝發表２０２３年市場展望稱，恒指１０月底拋售潮

期間觸及約１５０００點，應該是當前周期的低點，未來交易區間大約是１６０００至

２３０００點。他強調，預測區間跨度寬泛，而前路將是荊棘載途。

３隻藍籌新貴個別走，康師傅（００３２２）升２﹒９％，華潤萬象生活（０１２０９）升

１％，海爾智家（０６６９０）跌０﹒４％。



＊廣州白雲區等多地加入封控，滬指四連跌＊



內地疫情之下，國家衛健委周一就風險區劃定、核酸檢測、居家隔离、居家健康監測連發四

份文件。雖然文件明確沒有發生疫情的地區，不得擴大核酸檢測範圍，出現５種情形的確診病例

和無症狀感染者，不納入風險區域判定等，但廣州白雲區、中山市、石家莊等多地封控，令中國

的重新開放之路再現波瀾，憧憬防疫放鬆的高漲市場情緒再陷低迷，旅遊和消費板塊雙雙調整。

市場低開低走，滬綜指最多跌１﹒３３％，低見３０５６點，午後跌勢放緩，收市跌０﹒３９％

，報３０８５﹒０４點，連續第四個交易日收低。深成指跌０﹒４１％，創業板指軟０﹒１％。

個股漲跌互半，外資再次出走，陸股通結束六日淨流入，今日淨流出２０﹒４６億元人民幣

。兩市全日成交８４９２億元人民幣，按日大減１３﹒２％。人民銀行今日進行３０億元人民幣

７天期逆回購，中標利率持平２％，今日淨回籠２０億元人民幣。



＊封城檢測再上演，新濠瀉一成最傷＊



內地疫情繼續蔓延，北京出現兩宗新冠死亡個案，是中國近六個月來首個與新冠相關的死亡

病例。昨日新增本土確診及無症狀感染合計２６８２４宗，連６日破２萬宗，創４月１３日以來

新高。其中廣東佔９０８５宗，逾９６％來自廣州。廣州白雲區即日起封控至周五。廣州海珠區

在本月初實施「全面強化社會面防控措施」，昨日再宣布延長封控措施至明日２４時，已是第５

度延長。

中國有多地再度封城，並進行大規模檢測，市場憂慮當局再次收緊防疫限制，飲食及消費股

大跌，海底撈（０６８６２）瀉７﹒１％，呷哺呷哺（００５２０）跌６﹒７％，九毛九

（０９９２２）跌４﹒９％，滔搏（０６１１０）挫４﹒１％，安踏體育（０２０２０）跌

２﹒５％，李寧（０２３３１）跌２﹒１％，蒙牛乳業（０２３１９）跌１﹒８％，百勝中國

（０９９８７）跌２﹒６％，周大福（０１９２９）跌近２％。

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心宣布，所有由內地來澳人士，須在入境翌日起計第２天

在澳門接受一次核酸檢測採樣；如當天沒有進行檢測，第３天將變為黃碼；如仍未檢測，第４天

則變為紅碼。澳門收緊內地入境者核檢要求，新濠（００２００）大跌近一成，澳博

（００８８０）插水逾８％，金沙（０１９２８）跌７﹒８％，美高梅（０２２８２）跌

７﹒２％，永利澳門（０１１２８）跌５﹒９％，銀娛（０００２７）跌５﹒８％。



＊ＬＰＲ利率未見下調，懶理中央撐市內房吐＊



人民銀行公布，１１月一年期貸款市場報價利率（ＬＰＲ）為３﹒６５％，五年期以上

ＬＰＲ為４﹒３％，均維持不變，符合預期。對此，光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華認為

，本月ＭＬＦ利率保持不變，市場對ＬＰＲ利率維持穩定已有預期。

人民銀行、中國銀保監聯合召開全國性商業銀行信貸工作座談會，強調用好民營企業債券融

資支持工具（第二支箭）支持民營房企發債融資。完善保交樓專項借款新增配套融資的法律保障

、監管政策支持等，推動「保交樓」工作加快落實，維護住房消費者合法權益，促進房地產市場

平穩健康發展。

人民銀行行長易綱在２０２２年金融街論壇年會上表示，針對前期一些房企風險暴露導致逾

期交房，人行出台了２０００億元人民幣「保交樓」專項借款，支持已售住房的建設交付，並研

究設立了鼓勵商業銀行支持「保交樓」結構性政策工具。最近擴大了支持民企發債的「第二支箭

」，為民企發債提供風險分擔，民營房地產企業也在支持範圍以內。

不過內房股懶繼續隨市回吐，碧桂園（０２００７）跌５％，龍湖（００９６０）、雅居樂

（０３３８３）齊齊跌３﹒２％，萬科企業（０２２０２）跌１﹒７％，中海外（００６８８）

跌１﹒３％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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