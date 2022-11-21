《經濟通通訊社２１日專訊》內地首款自主研發的新冠口服藥「阿茲夫定片」，被發現悄然

在部分藥店網上開售，每瓶售價３５０元人民幣，每瓶３５片，但專家稱該藥絕對不應讓全民吃

，研發生產廠家即時下架處理。

對於阿茲夫定片在網上藥房銷售消息，研發生產廠家真實生物表示，深圳海王星辰藥店在線

上零售真實生物藥品阿茲夫定片是海王星辰藥店的個例行為，初衷是為了滿足深圳地區部分往來

香港和出境人員的需求。海王星辰線上售賣的阿茲夫定片實為真實生物抗ＨＩＶ－１適應症藥品

。

該藥品源於深圳海王星辰藥業通過阿茲夫定的正規渠道配送商廣州國控合法採購，採購數量

為１０瓶。真實生物已第一時間就相關情況和海王星辰進行溝通，要求即刻下架處理。目前海王

星辰已對藥品進行下架。依據國家防控政策，新型冠狀肺炎按照乙類疾病甲類管理進行集中收治

。真實生物將嚴格遵照國家的防疫政策要求，在各部委的統籌協調下做好抗新冠藥物阿茲夫定片

的生產保供工作。

有新冠治療臨牀專家表示，阿茲夫定是一個處方藥，而且是緊急授權批准的，應遵循治療指

南，不適合自己服用，在網上銷售也不合適。還強調，新冠藥主要應該給高齡老人和其他有嚴重

基礎疾病風險的脆弱人羣來備用，絕對不是給全民吃的藥，囤藥更沒必要。（ｃａ）

