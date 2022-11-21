《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》中證監近日發布了七項金融行業標準，涉

及證券交易數據接口、證券業登記結算核心術語、數據安全管理等，這些行業標準自公布之日起

施行。中證監表示，將繼續推進資本市場信息化建設，著力做好基礎標準制定工作，促進行業數

據治理、業務服務等領域標準研制，不斷夯實科技監管基礎。

七項金融行業標準分別為《證券期貨業機構內部接口證券交易》、《證券業登記結算核心術

語》、《證券期貨業數據安全管理與保護指引》、《證券期貨業信息技術服務連續性管理指南》

、《場外通用傳輸接口》、《證券公司客戶信息交換規範》及《證券經營機構投資者適當性管理

投資者評估數據要求》。

《證券期貨業機構內部接口證券交易》明確了證券期貨業機構內部證券交易的業務消息流程

、接口設計原則，以及委託交易應用層消息的接口字段，有利於規範證券交易數據接口，促進跨

機構、跨系統的證券交易數據共享，降低跨系統的集成開發成本，提升市場規範化水平，有效支

撐行業數字化轉型。

《證券業登記結算核心術語》界定了３７項證券業登記結算核心術語，涵蓋登記、清算、交

收、帳戶、存管、托管等多個領域，促進統一行業對登記結算核心業務元素的理解和技術定義，

降低數據共享和技術系統運營成本。

《證券期貨業數據安全管理與保護指引》從數據安全管理基本原則、組織架構、制度、技術

等方面提供指引，規範行業機構開展數據安全管理和保護工作，提升行業數據安全管理水平，適

用於證券期貨業機構開展數據安全管理與保護工作的參考和指引。

《證券期貨業信息技術服務連續性管理指南》給出了證券期貨行業機構開展信息技術服務連

續性管理的基本程序和措施，有利於強化信息技術服務連續性管理的組織保障，規範實施過程，

提升信息技術服務連續性管理水平。

《場外通用傳輸接口》給出了場外通用傳輸接口技術內容，並規定通信模式、通信協議、消

息結構等要求，以及詳細描述消息匯總具體內容，促進提高行業數據通信安全水平和通信效率。

《證券公司客戶信息交換規範》基於系統間數據交互實際應用場景，規定了證券公司客戶信

息模型、數據表屬性、數據格式及客戶信息的交換要求，有利於提高客戶信息交互規範性與時效

性。

《證券經營機構投資者適當性管理投資者評估數據要求》規定了投資者評估的數據範圍、證

券公司內部數據的數據要素、證券公司外部數據的引入原則等內容，適用於證券經營機構建立規

範統一的投資者評估數據體系，為動態評估投資者風險承受能力和風險偏好提供了數據基礎，以

促進解決各證券經營機構在建立投資者評估數據庫開展投資者評估時，數據規範不統一、數據格

式不一致、評估維度不完整、評估數據範圍差異大等問題。

