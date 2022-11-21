《經濟通通訊社２１日專訊》６４歲的現任人行行長易綱早前沒有被任命為中共新一屆中央

委員會的正式委員或候補委員，消息預計他或將在明年３月的人大會議中卸任。據《彭博》報道

，人民銀行或在明年迎來新行長，調查熱門人選包括北京代理市長殷勇、中證監主席易會滿以及

郭寧寧和鄒加怡兩位具有金融和政治經驗的女性。

報道指，外界最看好有望接替現任行長易綱的人選包括殷勇以及中證監主席易會滿，在《彭

博》調查中兩人各獲五票。

５３歲的殷勇之前曾在人行擔任副行長，並在國家外匯管理局擁有多年工作經驗。在上個月

被任命為北京代理市長之前，外界認為他是很可能接任行長的人選。５７歲的中國證監會主席易

會滿亦是可能人選，雖然未曾在人行工作過，但他曾有商業銀行背景，在中國工商銀行工作超過

３０年，同時他曾成功領導證監會，協助開展股市改革。

而早前研究公司ＲＥＤＤ Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ最近引述匿名消息來源報道，當局亦

考慮郭寧寧和鄒加怡兩位女性官員，其在政治或涉及貨幣政策、銀行業和金融的其他職務方面都

擁有豐富經驗。

５２歲的郭寧寧在２０１８年擔任福建省副省長之前，在兩大國有銀行農業銀行和中國銀行

工作逾２０年。而５９歲的鄒加怡現任全國政協常務副秘書長，２０１８至２０２１年擔任財政

部副部長，期間她還擔任過人民銀行貨幣政策委員會委員，職業生涯的大部分時間在財政部國際

經濟關係相關部門工作，並於２００５至２００９年期間擔任世界銀行中國執行董事。（ｄｗ）

