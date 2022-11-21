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AH股新聞

21/11/2022 17:27

《神州能源》明起內地汽柴油價格每噸下調１７５元和１６５元人幣

　　《經濟通通訊社２１日專訊》國家發改委消息，２１日２４時起，國內汽、柴油零售限價每
噸分別下調１７５元（人民幣．下同）、１６５元。
　　全國平均來看：９２號汽油下調０﹒１４元；９５號汽油下調０﹒１５元；０號柴油下調
０﹒１４元。按一般家用汽車油箱５０Ｌ容量估測，加滿一箱９２號汽油，將少花７元。
（ｄｗ）

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