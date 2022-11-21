《經濟通通訊社２１日專訊》中國人民銀行在香港成功發行了兩期人民幣央行票據，其中３
個月期央行票據１００億元人民幣，１年期央行票據１５０億元人民幣，中標利率分別為
２﹒０９％和２﹒５０％。
此次發行受到境外投資者廣泛歡迎，包括美、歐、亞洲等多個國家和地區的銀行、央行、基
金、保險公司等機構投資者以及國際金融組織踴躍參與認購，投標總量接近５５０億元，約為發
行量的２﹒２倍。（ｊｔ）
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21/11/2022 13:43
【聚焦人幣】人民銀行香港發行２５０億元央票，投標量近５５０億
《經濟通通訊社２１日專訊》中國人民銀行在香港成功發行了兩期人民幣央行票據，其中３
個月期央行票據１００億元人民幣，１年期央行票據１５０億元人民幣，中標利率分別為
２﹒０９％和２﹒５０％。
此次發行受到境外投資者廣泛歡迎，包括美、歐、亞洲等多個國家和地區的銀行、央行、基
金、保險公司等機構投資者以及國際金融組織踴躍參與認購，投標總量接近５５０億元，約為發
行量的２﹒２倍。（ｊｔ）
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